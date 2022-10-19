  • BIST 3.880,34
  • Altın 976.578
  • Dolar 18.5872
  • Euro 18.2006
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

ÇANKIRI'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi. 2'si Irak, 1'i Afganistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyette sorgulamasına devam ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara’da ‘cin çıkarma’ seansı sonrası ölen kadın için yeni karar12 Ekim 2022 Çarşamba 16:22
  • Yarı çıplak sokağa çıkıp pompalı ile ateş etti12 Ekim 2022 Çarşamba 16:20
  • Fuhuş şebekesinin şifresi: Lüks araçlarımız geldi11 Ekim 2022 Salı 17:37
  • Ankara'da 'sahte para' operasyonu11 Ekim 2022 Salı 17:33
  • Bağcılar'da 31 kaçak göçmen yakalandı10 Ekim 2022 Pazartesi 17:28
  • İstanbul Havalimanı'nda külçe altın operasyonu10 Ekim 2022 Pazartesi 17:24
  • 81 ilde uygulama; aranan 769 kişi yakalandı10 Ekim 2022 Pazartesi 17:20
  • Ankara'da öldürülen dolmuş şoförü katil çıktı08 Ekim 2022 Cumartesi 01:09
  • CHP'li Başkan için 6 yıl 9 ay hapis talebi08 Ekim 2022 Cumartesi 01:08
  • Ziyarete gittiği dayısının bahçesinde başından vuruldu06 Ekim 2022 Perşembe 16:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti