Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

ÇANKIRI'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi. 2'si Irak, 1'i Afganistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyette sorgulamasına devam ediliyor.