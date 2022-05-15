Çankırı'da Modern Hayvan Pazarı alanının temeli atıldı

Çankırı Belediyesi, Modern Hayvan Pazarı alanının temel atma ve proje tanıtım törenini gerçekleştirdi.



Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Modern Hayvan Pazarı’nın yüzölçümü anlamında bölgenin birincisi, kapasite anlamında bölgenin ikincisi olarak Türkiye’nin en modern ve kullanışlı Hayvan Pazarları arasında yer alacağını vurgulayarak “Bu projede amacımız; diğer projelerimizde de olduğu gibi yapılmayanı yapmak değil, şehrimizin gerçekten ihtiyacı olan projeleri hayata geçirmektir. Çankırı’mız sosyal ve ekonomik anlamda çok büyük katkı sağlayacağına inandığım bir projeyi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Modern Hayvan Pazarı’nın hayvancılık ile uğraşan esnafımızın ekonomik ve sosyal açıdan rahatlamasının yanında hemşehrilerimizin modern, konforlu ve rahat alışveriş yapmalarını da sağlayacaktır.

Amacımız; proje ve hizmetler ile şehre katma değer sağlamak, bu sektördeki esnafımızın ayağına hizmet kalitesini getirmenin yanında, başka illerden gelen üretici ve tüketicinin Çankırı ekonomisine katkı sağlaması ile şehrimizdeki esnafımızın parasının Çankırı’da kalmasını ve hareket maliyetlerinden doğan giderlerin önüne geçerek tüketicinin yararına et fiyatlarına yansımasını bekliyoruz.

Hayvan Pazarımızı inşallah Kurban Bayramı’na hazır hale getireceğiz. İlerleyen süreçte de mezbaha ve soğuk hava depomuzu da buraya alacağız.” dedi.

Modern Hayvan Pazarı alanı hakkında bilgi veren Başkan Esen, “Hayvan pazarımız, 103 bin metrekare ve artı 10 bin metrekare rezerv alanı ile bölgenin en büyüğü, kapasite anlamında da bölgenin 2.si olacak. Burada büyükbaş küçükbaş hayvan kapalı ve açık satış alanları, ilave çadır alanları, otopark, kafeterya ve idari bina, kontrol ve zabıta noktası, büfe alanları bulunacak. Kullanım alanımız 50 bin metrekare olup büyükbaş için kapalı alan 2700, açık alan 3500 metrekare olmak üzere toplam 6 bin 200 metrekareden oluşacak. İlk etapta 744 akabinde bin büyükbaş hayvan ile toplamda 1744 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak. Küçükbaş için 1300 metrekare kapalı alan, 2200 metrekare açık alan olmak üzere toplam 3500 metrekare alan ayrılacak. Küçükbaş için ayırdığımız alan toplam 2 bin küçükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak.

Çadır alanımız ise 26 çadır alanından oluşacak. Toplam 6 bin metrekare üzerinde ise 1092 büyükbaş, arzu edilirse 3 bin küçükbaş hayvan kapasiteli, otopark ve yol alanımızda ise 8 bin metrekare yaklaşık 200 araçlık otoparka sahip olacağız. İdari binamız da 216 metrekare kafeterya, mescit, duş alanı, veterinerlik ile toplam 28 bin metrekareden oluşacak.” şeklinde konuştu.

Halka hizmetin hakka hizmet olduğunu inancı ile hizmetlerine devam ettiklerini belirten Esen, emeği geçen herkese ve desteğini esirgemeyen Çankırılı halkına teşekkür etti.

Vali Abdullah Ayaz ise alanın Çankırılılara hayırlı olması dileğinde bulundu.

Protokol konuşmalarının ardından törene katılan vatandaşlar, dualar eşliğinde kurban kesimi ve temel atma törenine katıldı. Tören sonrası katılımcılara etli pilav ikram edildi.