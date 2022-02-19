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Çankırı'da otobüsün devrildi: 2 ölü 27 yaralı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı.
Çankırı'da otobüsün devrildi: 2 ölü 27 yaralı

Seyfettin Yılmaz idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 34 EHA 508 plakalı otobüs, Dağtarla mevkisinde yolun kar nedeniyle kayganlaşması sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Hüseyin İrfan ve Osman Yazıcı olay yerinde yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kurşunlu, Çerkeş, Atkaracalar, Ilgaz ve Çankırı Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kurşunlu Devlet Hastanesinde tedavi edilen hastaları ziyaret eden Vali Abdullah Ayaz, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Ayaz, gazetecilere, üzücü bir hadise yaşadıklarını söyledi.

Otobüsün İstanbul'dan Trabzon'a cenaze götürdüğünü belirten Ayaz, "2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımızın durumu ağır. Allah hepsine şifa versin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Hastalarımızın hemen hemen tamamı sevk edildi. 4’ü burada Kurşunlu’da müşahede altında. Allah beterinden korusun. Trafik kuralları, sürat, emniyet kemeri gibi uyarıları tekrarlıyoruz. Kazayla ilgili savcılık soruşturmasını yürütüyor." dedi.

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