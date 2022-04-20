Çankırı'da Ramazan ayına özel Tasavvuf Müziği Konseri

Çankırı Belediyesi, Ramazan ayına özel Tasavvuf Müziği Konseri düzenledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunun icra ettiği Tasavvuf Müziği Konseri, izleyenlerde hoş bir seda bıraktı.

Belediyenin Ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor. İftar çadırında yüzlerce kişiyi ağırlayan Çankırı Belediyesi, iftar sonrasında da Ramazan Sokağı eğlencelerini Çankırı halkına taşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunu Çankırı’ya davet eden Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, vatandaşları bu kez tasavvuf müziği ile buluşturdu. 100. Yıl Kültür Merkezinde bu kez tasavvuf müziği eşliğinde söylenen ilahiler yankılandı. Ramazan ayının manevi atmosferi içinde düzenlenen programda, seslendirilen tasavvuf eserlerine katılımcılar da eşlik etti. Topluluğun sahne performansı ise büyük alkış aldı.

Esen, program sonunda Topluluğun Sanat Yönetmen Yardımcısı Bahri Güngördü’ye çiçek ve hediye takdim etti.