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Çankırılı kadınlara ekonomi eğitimi verildi

Çankırı Belediyesi, emeğini paraya çevirmek isteyen Çankırılı kadınları bir araya getirdi. Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda mikrokredi hakkında bilgi verildi.
Çankırılı kadınlara ekonomi eğitimi verildi

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) bünyesinde yürütülen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı, Çankırı’da yaşayan ve iş kurma fikri ile kendi işinin patronu olmak isteyen girişimci kadınlara anlatıldı.

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Çankırılı kadınların istihdama ve üretime katılımlarını sağlamak amacı ile düzenlenen toplantıda; TGMP Çankırı Şube Yöneticisi Dilan Keloğlanoğlu tarafından mikrokredi, kredi türleri,  kimlerin kullanabileceği, geri ödemelerinin nasıl yapılacağı konularında bildi verildi. İstihdam alanları ile herhangi bir sınırın olmadığı mikrokredi desteğinin, 18-60 yaş arası ev hanımlarının ve iş yeri sahibi kadınların faydalanabileceği belirtildi. Hayallerini ve yeteneklerini ekonomiye kazandırmak isteyen kadın girişimcilere fırsat sunacak yöntemlerin anlatıldığı toplantıda, Çankırı’da kendi işini kuran başarılı kadınların hikâyelerine de yer verildi. Toplantıya Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in eşi Betül Esen ile Meclis Üyeleri Özlem Demirci ve Merve Güldür Temeltaş da katıldı.

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