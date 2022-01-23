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Cansuyu, 81 ilde yardıma koşuyor

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kış şartlarının etkisini artırdığı şu günlerde yurt içi yardımlarını yoğunlaştırarak mağdur ve muhtaç durumda olan vatandaşların yardımına koşuyor.  
Cansuyu, 81 ilde yardıma koşuyor

Cansuyu Genel Merkezi koordinesinde yürütülen yardım çalışmaları tüm il temsilcilikleri ve Cansuyu Gönüllülerinin de desteği ile nüfusun yoğun olduğu büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye’nin 81 ilindeki zor durumda kalan vatandaşlara ulaştırılıyor.

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Tüm ekiplerini sahaya gönderen Cansuyu, mağdur durumda olan vatandaşların yanı sıra muhtaçlara, yetimlere ve kışın etkisini artırmasıyla zor durumda olan ailelere yardımlarını ulaştırmayı sürdürüyor. İçerisinde bir ailenin bir aylık yiyecek ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan içerisinde temel yiyecek malzemeleri olan gıda kolileri ulaştırmayı sürdürüyor. Yardımları sadece gıda ile sınırlı kalmayan Cansuyu, havaların ağırlaşmasından dolayı kazak, bot, mont, ayakkabı, pantolon gibi giyecek malzemeleri de mağdur vatandaşlara ulaştırıyor.

“BAĞIŞÇILARIMIZIN EMANETLERİNİ TESLİM EDİYORUZ”
Gerçekleştirilen yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar yardımlarını ulaştırdıklarını söyledi. Köylü: “Hem ülkemiz hem de tüm dünya 2020’den bu yana zor bir süreç yaşıyor. Türkiye, pandemi başta olmak üzere yangınlar, seller gibi birçok olumsuz olayla karşı karşıya kaldı. Bizler Cansuyu olarak yurt içi yardımlarımızı artırmıştık. Şimdi kış şartlarının da etkisi artırdığı şu günlerde 81 ilimizde yardımlarımızı yoğunlaştırdık. Temsilciliklerimiz ve gönüllülerimizle beraber Türkiye’nin en ücra köşesindeki mağdur vatandaşlarımıza ulaşarak bağışçılarımızın emanetlerini teslim ediyoruz.” dedi.

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