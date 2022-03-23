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Cansuyu, bu Ramazan ayında da hayırseverlerin emanetlerini gerçek muhtaçlara ulaştıracak

Kurulduğu tarihten bu yana bütün yıl olduğu gibi Ramazan aylarında yardım organizasyonları düzenleyen Cansuyu Derneği, bu Ramazan ayında da “Kazancımız, Allah için verdiğimizdir” sloganıyla hayırseverlerin emanetlerini gerçek muhtaçlara ulaştıracak.
Cansuyu, bu Ramazan ayında da hayırseverlerin emanetlerini gerçek muhtaçlara ulaştıracak

2022 Ramazan Organizasyonu kapsamında, yardımlarının büyük çoğunluğunu Türkiye içine tahsis eden Cansuyu, yurt dışında ise Filistin, Arakan, Yemen gibi kriz bölgelerini önceleyerek dünyanın en fakir ülkelerine yardımlarını ulaştıracak.

Ramazan ayı içerisinde kumanya dağıtımlarından iftar sofraları kurulmasına, yetim aylıklarının dağıtımından zekât, fitre ve bağışların sahiplerine ulaştırılmasına kadar birçok alanda yardım organizasyonu düzenleyecek olan Cansuyu, Ramazan’ın bereketini kardeşleriyle buluşturacak. Hayırseverler ve yardıma muhtaçlar arasında sevgi ve hoşgörü ortamı oluşturarak toplumsal birlik ve beraberliğe de katkı sağlayan dernek, Ramazan ayı bereketinin tüm sofralarda olması için çalışmalarını tamamladı.

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“HER YIL DÜZENLİ OLARAK YARDIMLARI ULAŞTIRIYORUZ”
2022 Ramazan Organizasyonu kapsamında konuşan Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü; “Ramazan ayında hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı bağışları, fitreleri, zekâtları muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyoruz. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Ramazan yardımlarımızı bu senede Türkiye başta olmak üzere; Filistin, Yemen, Arakan gibi kriz bölgelerine ve dünyanın en fakir ülkelerine yapacağız. Son iki yıldır tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi dolayısıyla yurt içi yardımlarımızı önceliyoruz ve yıl boyu dağıtımlar yapıyoruz. İnşallah, bu Ramazan ayında da mağdur ve muhtaç kardeşlerimize ulaşmaya gayret edeceğiz.” dedi.

“FIKIH KURALLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİYORUZ”
Ramazan ayının bereketini birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacaklarını belirten Köylü, "Ramazan aylarında vatandaşlarımızın hassasiyeti daha da artıyor, zekatlarını, fitrelerini, bağışlarını bizlere emanet ediyorlar. Bizde yapılan bütün bağışları cinsine uygun olarak fıkıh kuralları çerçevesinde değerlendiriyoruz. İnşallah bu Ramazan ayında da hayırsever kardeşlerimizin destekleri ile yüz binlerce muhtaç aileye gıda paketi yardımında bulunacağız, Ramazan’ın bereketini, birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız. Bu vesileyle tüm milletimizin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, huzur ve barış içerisinde bir Ramazan geçirmemizi Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum." dedi.
Bağışçılar; Cansuyu Derneği online bağış sitesinden (cansuyu.org.tr), Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Türkiye Finans, Kuveyt Türk, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Halkbank'taki bağış/kurumsal tahsilat sisteminden yardımlarını yapabilecekler. Ayrıca PTT’den 511 75 63 nolu posta çeki hesabına veya Cansuyu İl Temsilciliklerine giderek makbuz karşılığında bağışta bulunabilecekler.

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