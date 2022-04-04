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Cansuyu Çad’da yardım organizasyonu düzenledi

Cansuyu Derneği, 2022 Ramazan Organizasyonlarında Çad’daki muhtaçlara ulaştı.
Cansuyu Çad’da yardım organizasyonu düzenledi

Cansuyu Derneği 2022 Ramazan Organizasyonu kapsamında Yurt içinde ve dünyanın dört bir köşesinde yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor. Her yıl ramazan ayında “Kazancımız Allah için verdiğimizdir” sloganı ile muhtaç ülkelere hayırsever vatandaşların emanetlerini ulaştıran Cansuyu, Orta Afrika Ülkesi Çad’da yardım organizasyonu düzenledi. 

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Hayırseverler ile muhtaçlar arasında köprü vazifesi gören dernek, Ramazan ayının bereketini Çad’daki kardeşleri ile paylaşmak için binlerce muhtaca Ramazan kumanyaları dağıttı. İçerisinde temel yiyecek malzemeleriyle bir ailenin Ramazan boyu gıda ihtiyacını karşılayacak olan kumanyalar, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. 

Kumanya dağıtımları sonrası, bölgedeki ekonomik kalkınmanın sağlanması için 20 tane canlı hayvan dağıtımı ve Çadlı muhtaçların temiz su ihtiyacının karşılanması için şehrin Ndjamena bölgesindeki kurak köylerde 20 tane temiz su kuyusu açıldı. Açılan su kuyularından on binlerce kişi yararlanmış olacak. 

Ayrıca Ngule mülteci kampında ve Kamerun sınırında bulunan kamplarda Türkiye’den hayırsever vatandaşların bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanları kesilerek etleri 20 bin muhtaca dağıtıldı.

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Gerçekleştirilen organizasyon hakkında açıklamalarda bulanan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan yapılan yardımların bölgedeki insanların büyük bir ihtiyacını karşıladığını dile getirdi. Ceylan: “Ramazan’ın bereketini ve sevincini kardeşlerimizle paylaşmak için Orta Afrika Ülkesi Çad’dayiz. Türkiye’den hayırsever vatandaşlarımızın emanetlerini titizlikle muhtaç kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Bölge halkı Türkiye’den gelen bu yardımlara karşı büyük bir memnuniyet gösterdiler ve dualar ettiler.” dedi.

Yapılan yardımların içeriğiyle ilgili de konuşan Ceylan: “Buradaki muhtaç ailelerimize 1 aylık gıda ihtiyaçlarını karşılayacak Ramazan kumanyalarımızı dağıttık. Daha sonra bölgedeki temiz su ihtiyacının karşılanması için kurak köylerde 10 binlerce kardeşimizin faydalanacağı 20 tane temiz su kuyuları açtık. Yerinde kalkındırma projemiz kapsamında 20 tane canlı hayvan dağıtımı gerçekleştirdik ve bizlere emanet edilen adak, akika, şükür kurbanlarını keserek etlerini 20 bin muhtaca dağıttık.” dedi. 

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