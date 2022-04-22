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Cansuyu Derneği Yemen’de yardım organizasyonu düzenledi

Cansuyu Derneği 2022 Ramazan Organizasyonu kapsamında Yemen’de yardım organizasyonu düzenledi.
Cansuyu Derneği Yemen’de yardım organizasyonu düzenledi

Cansuyu Derneği, 2022 Ramazan Organizasyonu kapsamında Türkiye’de ve mazlum coğrafyalarda yardım faaliyetlerine yoğun şekilde devam ediyor. “Kazancımız Allah için verdiğimizdir” sloganı ile onlarca ülkede milyonlarca muhtaca ulaşan Cansuyu, bu Ramazan ayında da kriz bölgelerini önceleyerek yardım organizasyonları düzenliyor.
20 milyonun üzerinde mazlumun açlıkla karşı karşıya olduğu Orta Doğu Ülkesi Yemen’de acil yardım ihtiyacı devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana bölgede birçok yardım organizasyonu düzenleyen Cansuyu, 2022 Ramazan ayında da Yemenli mazlumları unutmadı. İçerisinde temel yiyecek malzemeleriyle bir ailenin Ramazan boyu gıda ihtiyacını karşılayacak olan kumanyalar, 500 Yemenli aileye dağıtıldı. Başkent Sanaa’nın Kulit Almujtamae ve Habrah bölgeleri, Nihm ilçesinin köyleri ve Maarib bölgesinde gerçekleştirilen yardımlar bölge halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

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MAĞDURİYET DEVAM EDİYOR
Yemen’de yapılan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Muhammed Furkan Özkan Kriz bölgelerini önceleyerek dünyanın dört bir yanında Ramazan’ın bereketi ve coşkusunu muhtaç insanlarla paylaştıklarını ifade etti. Özkan: “Bu senede kriz bölgelerini önceleyerek yardımlarımızı yapıyoruz. Yıllardır kıtlıkla ve iç çatışmalarla mücadele eden Yemen’de mağduriyet devam ediyor. Milyonlarca insan yaşam mücadelesi veriyor. Bizler Cansuyu Derneği olarak ilk günden itibaren kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Şimdi de Ramazan’ın bereketini bölge halkı ile paylaşmak için yardım organizasyonu düzenledik. Hayırsever vatandaşlarımızın emanetlerini Yemenli kardeşlerimize ulaştırdık.” dedi.

Yapılan yardımların içeriğiyle ilgili de konuşan Özkan: “Başkent Sanaa’nın Kulit Almujtamae, Habrah ve Nihm ilçesinin köyleri ile Maarib bölgesinde yaşayan 500 aileye gıda kumanyaları dağıttık. Kuru gıda malzemelerinden oluşan kumanyalar, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanıyor. Hayırseverlerin desteği ile inşallah bölgedeki yardımlarımız devam edecek.” dedi.

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