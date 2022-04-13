Cansuyu'ndan Filistinli mazlumlara yardım eli

Cansuyu Derneği, abluka altında yaşam mücadelesi veren Filistinli mazlumlara ulaştı.

Dünya genelinde kriz bölgelerinin başında yer alan Filistin’de yardım organizasyonu düzenleyen Cansuyu, bölgedeki savaş mağduru Müslümanlara Türkiye’den hayırseverlerin emanet ettiği yardımları ulaştırdı. 2006 yılından bu yana İsrail’in karadan, denizden ve havadan abluka altına aldığı Filistin’in Gazze şeridi başta olmak üzere Alnusairat, Alburej, Derelbalah, Khanyons, Rafah bölgelerinde yaşayan 1000 aileye Ramazan kumanya paketleri dağıtıldı. İçerisinde temel gıda malzemeleri olan ve bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan kumanyalar, Filistinli mazlumların iftar sofralarında sevince dönüşecek.

1000 AİLEYE GIDA PAKETLERİMİZİ DAĞITTIK

Gerçekleştirilen acil insani yardım organizasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Muhammet Furkan Özkan abluka altındaki Filistinli Müslümanların yanında olduklarını söyledi. Özkan: Cansuyu Derneği olarak kurulduğumuz günden bu yana ümmetin kanayan yarası Filistin’de yardımlarımızı sürdürüyoruz ve bölge halkının acılarını hafifletmeye çalışıyoruz. Şimdi de mübarek Ramazan ayının bereketini ve coşkusunu buradaki kardeşlerimizle paylaşmak için Gazze başta olmak üzere Filistin’in farklı bölgelerinde 1000 aileye gıda paketlerimizi dağıttık. İnşallah önümüzdeki süreçte de Filistin yardımlarımız devam edecek” dedi.