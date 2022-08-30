Çantacılar Sokağı Türkiye’nin okul çanta ihtiyacının yüzde 65’ini karşılıyor

Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Uzun, Ulus - Çantacılar Sokağı’nın Türkiye’nin okul çanta ihtiyacının yüzde 65’ini karşıladığını belirtti.

Çantacılar Sokağı’nın çanta üreticisi, toptan dağıtıcıları ve perakende satıcılarının kümelendiği çok hareketli bir sokak olduğunun altını çizen, Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Uzun, “Çantacılar Sokağı, okul öncesi eğitimden yükseköğretime ve de seyahat eden her kesimin kullanabileceği ürünlerle donatılmış, üretiminden pazarlamasına, toptanından perakendesine her türlü fiyat alternatifinin oluştuğu bir merkez olma özelliği taşıyor.

Üretimde kalite ve standardın, markanın geliştiği bir yer burası. Buradan sadece Ankaralılar değil, tüm Türkiye alışveriş yapıyor. Çantacılar Sokağı olarak burası, Türkiye'nin okul çanta ihtiyacının yüzde 65'ini karşılıyor. Müşteri memnuniyeti esas alınmakla birlikte her türlü cazip fiyat alternatifi sunuluyor. Burası niteliği ve büyüklüğüyle bir tedarikçi merkezi, ‘Çantacılar Çarşısı’ özelliği kazanmış durumda. Burada 500'e yakın üretici, toptancı ve perakendeci olmak üzere küçük, orta büyük ölçekli işletme var. Türkiye'nin bütün markaları burada. Çanta üretimimiz hem çeşitlilik, hem standart hem de kalitede çok ileriye gitti. Bizim ürünlerimiz, dünya standartlarına uygun bir şekilde üretiliyor. Ürünlerimiz tescilli olup, tüketici sağlığı açısından herhangi bir tehlike arz etmiyor. Tüm ürünlerimizde 'Kanserojen Madde-Fitalat İçermez' yazılı etiketlerimiz mevcuttur.” dedi.

‘Dünya Markaları İşbirliği Yapmak İstiyor’

Dünya markalarından üretimle ilgili işbirliği-alışveriş yapmak için gelenler olduğunu ifade eden Uzun, “Büyük bir dünya markası yıllık 6 milyon çanta üretimi istiyor. Bizim ürünlerimizin hammaddesi yurt dışından geliyor. Dünyada yaşanan pandemi ve yaşanan ekonomik tabanlı daralmalar nedeniyle yurtdışındaki işletmelerin üretim yapamamalarından dolayı haliyle ülkemizde de hammadde sıkıntısı yaşanıyor ve buna bağlı ister istemez fiyat artışları oluyor. Geçen yıla göre son bir yıl içinde üretim maliyetleri iki katına çıktı. Üstelik işçilik maliyetleri de çok arttı. Dolayısıyla taleplerin yetiştirilmesi anlamında güçlüklerle karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı.

‘Zincir Marketler Yüzünden Zarar Ediyoruz’

Okul sezonunun başlamasıyla birlikte zincir marketlerin sayfa sayfa kırtasiye-okul çantası ilanları verdiklerini de sözlerine ekleyen Uzun, şunları kaydetti: “Şubeleri on binleri aşan zincir marketlerin zengin çeşit yelpazesiyle her köşe başında bulunması birçok esnafı olumsuz etkilediği gibi çantacı esnafımızı da olumsuz etkilemektedir. Zincir marketler kırtasiye malzemeleriyle birlikte okul çantası da satıyor. Üstelik bu ürünlerin, ucuz olsun diye kayıt dışı merdiven altı üretimler olma ihtimali yüksek. Sağlık açısından tüketiciye de zararı olabilecek bu durumdan esnafımız büyük zarar görüyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor.”

'Taleplere Yetişmeye Çalışıyoruz'

Çanta imalatçısı, perakendeci ve toptan dağıtıcı, birçok markanın da üreticisi işletme sahibi Mehmet Çiftçi de, küresel ekonomiyi olumsuz etkileyen pandemi süreci ve ardından gelen ekonomik krizler nedeniyle üretim zincirleri ve tüketim harcamalarının olumsuz etkilendiğini belirterek, “Şu an okul sezonu başlangıcında depolarımız boşaldı. Tedarik anlamında taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Ama üretim, dağıtım ve satış son hız devam ediyor.” dedi.