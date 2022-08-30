  • BIST 3.164,96
  • Altın 1008.131
  • Dolar 18.1789
  • Euro 18.2095
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 24 °C
»

Çantacılar Sokağı Türkiye’nin okul çanta ihtiyacının yüzde 65’ini karşılıyor

Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Uzun, Ulus - Çantacılar Sokağı’nın Türkiye’nin okul çanta ihtiyacının yüzde 65’ini karşıladığını belirtti.
Çantacılar Sokağı Türkiye’nin okul çanta ihtiyacının yüzde 65’ini karşılıyor

Çantacılar Sokağı’nın çanta üreticisi, toptan dağıtıcıları ve perakende satıcılarının kümelendiği çok hareketli bir sokak olduğunun altını çizen, Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Uzun, “Çantacılar Sokağı, okul öncesi eğitimden yükseköğretime ve de seyahat eden her kesimin kullanabileceği ürünlerle donatılmış, üretiminden pazarlamasına, toptanından perakendesine her türlü fiyat alternatifinin oluştuğu bir merkez olma özelliği taşıyor.

 

Üretimde kalite ve standardın, markanın geliştiği bir yer burası. Buradan sadece Ankaralılar değil, tüm Türkiye alışveriş yapıyor. Çantacılar Sokağı olarak burası, Türkiye'nin okul çanta ihtiyacının yüzde 65'ini karşılıyor. Müşteri memnuniyeti esas alınmakla birlikte her türlü cazip fiyat alternatifi sunuluyor. Burası niteliği ve büyüklüğüyle bir tedarikçi merkezi, ‘Çantacılar Çarşısı’ özelliği kazanmış durumda. Burada 500'e yakın üretici, toptancı ve perakendeci olmak üzere küçük, orta büyük ölçekli işletme var. Türkiye'nin bütün markaları burada. Çanta üretimimiz hem çeşitlilik, hem standart hem de kalitede çok ileriye gitti. Bizim ürünlerimiz, dünya standartlarına uygun bir şekilde üretiliyor. Ürünlerimiz tescilli olup, tüketici sağlığı açısından herhangi bir tehlike arz etmiyor. Tüm ürünlerimizde 'Kanserojen Madde-Fitalat İçermez' yazılı etiketlerimiz mevcuttur.” dedi.

img_5120.jpg

 

‘Dünya Markaları İşbirliği Yapmak İstiyor’

 

Dünya markalarından üretimle ilgili işbirliği-alışveriş yapmak için gelenler olduğunu ifade eden Uzun, “Büyük bir dünya markası yıllık 6 milyon çanta üretimi istiyor. Bizim ürünlerimizin hammaddesi yurt dışından geliyor. Dünyada yaşanan pandemi ve yaşanan ekonomik tabanlı daralmalar nedeniyle yurtdışındaki işletmelerin üretim yapamamalarından dolayı haliyle ülkemizde de hammadde sıkıntısı yaşanıyor ve buna bağlı ister istemez fiyat artışları oluyor. Geçen yıla göre son bir yıl içinde üretim maliyetleri iki katına çıktı. Üstelik işçilik maliyetleri de çok arttı. Dolayısıyla taleplerin yetiştirilmesi anlamında güçlüklerle karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı.

 

‘Zincir Marketler Yüzünden Zarar Ediyoruz’

 

Okul sezonunun başlamasıyla birlikte zincir marketlerin sayfa sayfa kırtasiye-okul çantası ilanları verdiklerini de sözlerine ekleyen Uzun, şunları kaydetti: “Şubeleri on binleri aşan zincir marketlerin zengin çeşit yelpazesiyle her köşe başında bulunması birçok esnafı olumsuz etkilediği gibi çantacı esnafımızı da olumsuz etkilemektedir. Zincir marketler kırtasiye malzemeleriyle birlikte okul çantası da satıyor. Üstelik bu ürünlerin, ucuz olsun diye kayıt dışı merdiven altı üretimler olma ihtimali yüksek. Sağlık açısından tüketiciye de zararı olabilecek bu durumdan esnafımız büyük zarar görüyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor.”

img_5117.jpg

 

'Taleplere Yetişmeye Çalışıyoruz'

 

Çanta imalatçısı, perakendeci ve toptan dağıtıcı, birçok markanın da üreticisi işletme sahibi Mehmet Çiftçi de, küresel ekonomiyi olumsuz etkileyen pandemi süreci ve ardından gelen ekonomik krizler nedeniyle üretim zincirleri ve tüketim harcamalarının olumsuz etkilendiğini belirterek, “Şu an okul sezonu başlangıcında depolarımız boşaldı. Tedarik anlamında taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Ama üretim, dağıtım ve satış son hız devam ediyor.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TOGG için tarih verdi!30 Ağustos 2022 Salı 22:03
  • Ak Parti'de istifa!30 Ağustos 2022 Salı 21:58
  • AKINCI ve TB2 SİHA'ya kaç ülkeden talep geldi?30 Ağustos 2022 Salı 21:56
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki30 Ağustos 2022 Salı 21:54
  • Elektrik akımına kapılarak ölen leyleğin yavrularına tedavi30 Ağustos 2022 Salı 13:43
  • Büyük Taarruz'un zaferle taçlanan destanı: 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanıyor30 Ağustos 2022 Salı 13:38
  • Bala’da Vergi Dairesi’nden satılık tarla30 Ağustos 2022 Salı 11:35
  • Ankara Büyükşehir gıda ürünleri satın alacak30 Ağustos 2022 Salı 11:30
  • Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı30 Ağustos 2022 Salı 09:52
  • Yanan kamyonun kasasındaki eşyalar kül oldu30 Ağustos 2022 Salı 09:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti