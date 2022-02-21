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Çarpmamak için manevra yaptı; kendi düştü

Çarpmamak için manevra yaptı; kendi düştü
Güngören'de motosikletli kurye yolda yürüyen kadına çarpmamak için direksiyonu kırınca düştü. Kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçen cumartesi öğle saatlerinde Güngören Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletli kurye, yolun karşısına geçmeye çalışan kadını son anda fark etti. Kadına çarpmamak için direksiyonu sağa kıran kurye düştü. Düşme sesiyle birlikte çevredekiler kuryenin yardımına koştu. Kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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