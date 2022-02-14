CAS'tan doping tespit edilen Rus patenci Valieva'nın olimpiyatlarda yarışmasına onay

Mahkeme heyeti, Valieva'nın (15) yaşından ötürü doping konusunda farklı düzenlemelere ve müeyyidelere tabi olduğuna dikkat çekip, müsabakalarda yarışmasına engel olmadığına hükmetti.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2022 Pekin Kış Olimpiyatları öncesi dopingli olduğu tespit edilen Rus artistik buz pateni sporcusu Kamila Valieva'nın olimpiyatlarda yarışabileceğine karar verdi.

Mahkeme heyeti, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) men başvurusunu değerlendirdiği davada, olimpiyat öncesi alınan numunesinde yasaklı madde tespit edildiği bildirilen sporcunun, Pekin'de yapılan doping kontrolünün ise temiz çıktığını hatırlatıp, olimpiyatta yarışabileceğine hükmetti.

Yayımlanan kararda, Valieva'nın (15) yaşından ötürü doping konusunda farklı düzenlemelere ve müeyyidelere tabi olduğuna dikkat çekilerek, "Heyet, sporcunun olimpiyatlarda yarışmasının engellenmesinin bu koşullarda ona telafisi mümkün olmayan bir zarar vereceğini göz önüne almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Süreç

Uluslararası Test Ajansı (ITA), Valieva'nın 15 Aralık 2021'de St. Petersburg şehrinde düzenlenen Rusya Artistik Buz Pateni Şampiyonası sırasında alınan numunesinde doping tespit edildiğini bildirdi.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) yetkilendirdiği İsveç'teki laboratuvarda yapılan testte, yasaklı bir metabolizma düzenleyici madde olan "trimetazidine"ye rastlandığı duyuruldu.

Rusya Dopingle Mücadele Ajansı (RUSADA), test sonucunun bildirilmesinin ardından Valieva'yı geçici süreyle spordan men kararı alırken, sporcunun Disiplin Komitesine yaptığı temyiz başvurusunun ardından men kararı kaldırıldı. Bunun üzerine IOC ve ITA, sporcunun olimpiyatlarda yer almasının engellenmesi için CAS'a başvurdu.

Karar sonrası Valieva'nın olimpiyatlarda yarışmasına engel kalmadı.

Anti-doping kuralları küçükleri muaf tutuyor

Anti-doping kuralları, 16 yaş altı sporcuları yasaklı madde kullanımı konusunda sorumluktan muaf tutuyor.

Küçük yaştakilere yönelik soruşturmalarda sporcu değil, antrenör, doktor ve diyetisyen gibi takım yetkilileri sorumlu görülüyor.

Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) adına yarışan Valieva, 7 Şubat'ta yapılan artistik buz pateni takımlar buz dansı serbest programda takımıyla altın madalya kazanmış, genç sporcu, zorlu "dörtlü atlayış" (quadruple jump) hareketini olimpiyatlarda gerçekleştiren ilk kadın sporcu olmuştu.

Doping olayının ardından ROK ekibinin takım madalyasının geri alınıp alınmayacağı tartışılmıştı.

Valieva, yarın tek kadınlar kısa program müsabakasında yarışacak. Sporcu, altın madalyanın en güçlü adayı olarak değerlendiriliyor.