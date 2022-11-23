Çatıdan girdiği depodan 7 ayda 250 bin liralık ürün çaldı; kameradan yakalandı

Gaziantep'te, beyaz eşya mağazasının çatı katından delik açarak depoya giren şüpheli, 7 ay boyunca belirli aralıklarla 250 bin TL'lik ürün çaldı. Depoda yapılan sayım ile fark edilen hırsızlık olayı, güvenlik kamerasının taranmasıyla ortaya çıktı.

Suyabatmaz Mahallesi'nde İslam Özaltın, kendisine ait beyaz eşya mağazasının 5 katlı binanın üst katındaki deposundaki ürünlerinin sayımını istedi. İş yeri çalışanlarının yaptığı sayımda ürünlerin eksik olduğu fark edildi. Bunun üzerine iş yerinin güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Geçmişe yönelik yapılan kamera görüntülerinin incelenmesinde, bir kişinin depoya çatıdan açılan delikten farklı zamanlarda girerek ürünleri çaldığı görüldü. 7 ayda 250 bin TL değerinde ürünün çalındığını anlayan İslam Özaltın, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin incelemesi sonucu hırsızlık şüphelisinin Ali Durdu olduğu belirlendi. Adresine düzenlenen operasyonla Durdu, son olarak çaldığı bazı ürünlerle yakalandı. Ali Durdu, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN 5 ÜRÜNDEN BİRİNİ ALMIŞ

Mağaza sahibi İslam Özaltın, şüphelinin 7 ay boyunca mağazadan belirli aralıklarla ürün çaldığını söyledi. Özaltın, şüphelinin dikkat çekmemek için sayısı çok olan ürünlerden 1 tane aldığını belirterek, "Mağazamızda hırsızlık olayı oldu. Binamızın beşinci katında bir depomuz var. Hırsız çatı katında yalnızca kendisinin girip çıkabileceği bir delik açmış. 7 ay boyunca aralıklarla girip mağazamızın deposundan ürünler çalıp gitmiş. Sayım yaparken fark ettiğimiz hırsızlık vakasında yaptığımız tespitlerle 7 aylık süreç içerisinde yaklaşık 250 bin TL değerinde ürünümüzün olmadığını gördük. Hırsız sağ olsunlar emniyet güçleri tarafından yakalandı. Çaldığı ürünlerin bir kısmını tekrar alabildik. Hırsızlık olayını çok profesyonelce kurgulamış. Örnek verecek olursak, dikkat çekmemek için depoda sayısı çok olan ürünlerden sadece birisini almış. Hırsız yakalandı ve şu anda cezaevine konuldu" diye konuştu.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin delik açtığı çatıdan tutunarak depoya indiği ve malzemeleri çaldığı anlar yer aldı. Tanınmamak için yüzünü tişörtü ile kapatan şüphelinin çaldığı ürünleri çıkarmak için depodaki merdiven ve sandalyeyi de kullanması dikkat çekti.