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Çatıya çıkan 2 köpeği öldüren sanığa 8 yıl hapis istemiyle dava

Ankara'da tek katlı evinin çatısına çıkan 2 köpeği av tüfeği ile öldüren Hanifi Karataş hakkında, 'Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Çatıya çıkan 2 köpeği öldüren sanığa 8 yıl hapis istemiyle dava

Hanifi Karataş, 22 Mart'ta Mamak'ın  Türközü Mahallesi'ndeki tek katlı evinin çatısına çıkan 2 köpeğe av tüfeği ile ateş etti. Saçmaların isabet ettiği köpekler öldü. Gözaltına alınan Karataş, savcılık sorgusunun ardından 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

KÖPEKLER EVCİL HAYVAN OLARAK KABUL EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak Hanifi Karataş hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, yürürlüğe yeni giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesinde sahipsiz hayvanın 'Barınacak yeri olmayan evcil hayvan' olarak tanımlandığı ve dolayısıyla olayda öldürülen köpeklerin sokak köpeği olmasının evcil hayvan olarak kabul edilmesine engel olmadığına dikkat çekildi. Bu kapsamda sanığın 2 evcil köpeği kasten vurarak öldürmesinin Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenlenen suç tanımına uygun olduğu belirtildi. İddianamede, Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından verilen nekropsi raporunda ise, her iki köpeğin de ölüm sebebinin silahla vurulmaya bağlı yoğun iç kanama sonucu gerçekleştiğinin belirtildiği aktarıldı.

İKİ KEZ CEZALANDIRILMASI İSTENDİ
İddianamede, Hayvanları Koruma Kanunu'nun başka bir maddesinde 'Hayvanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturmanın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il veya ilçe müdürlükleri tarafından cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlı olduğu, suçüstü halinde ise soruşturma genel hükümlere göre yapılır' hükmü hatırlatılarak, somut olayda suçüstü halinin bulunduğu belirtildi.  İddianamede sanığın, evcil hayvan sayılan 2 farklı köpeği öldürmesi eylemleri açısından, tek bir fiil ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A-2 maddesinde düzenlenen suçlarını işlediği ifade edilerek, 'Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan 2 kez cezalandırılması talep edildi. Sanık Karataş, iddianameyi kabul eden Ankara 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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