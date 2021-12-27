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Çavuşoğlu açıkladı: Türkiye ile Ermenistan arasında yeni karar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul-Erivan uçuşlarının kısa süre içinde başlayacağını belirterek, "Ermenistan ile normalleşme konusunda karşılıklı temsilciler atadık. İlk toplantı Moskova'da yapılacak" dedi.
Çavuşoğlu açıkladı: Türkiye ile Ermenistan arasında yeni karar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yıl sonu değerlendirme toplantısında konuşuyor.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

- Bu yıl pek çok sorunlu konuda normalleşme adımları attık. BAE, Mısır, Bahreyn ve İsrail'deki temaslarımızı biliyorsunuz. Bu süreçleri gerçekçi bir yaklaşımla ele alacağız. Keza Fransa'daki ilişkilerdeki gerginliği azaltmaya başladık. Ermenistan ile normalleşme konusunda karşılıklı temsilciler atadık. Ermenistan ile karşılıklı atanan temsilciler ilk toplantıyı Moskova'da yapacak. Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu var. İstanbul-Erivan uçuşları da kısa süre içinde başlayacak.

-Afganistan'da binlerce kız çocuğuna eğitim veriyoruz. Kabul'de bir okul açılması için temaslarımız devam ediyor. Afganistan'ın üniversite sınavı birincisi kızımız Türkiye'de tıp eğitimi görüyor. Katar'la birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini devralmak için çalışıyoruz.

- Balkanların 1990'lara dönmesine izin veremeyiz.

- Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı dikkatli bir şekilde koruduk. Kıbrıs'ta egemen eşitlik konusunda iki devletli çözümü uluslararası gündeme soktuk.

- 2021'de Yunanistan ve Rum kesimi 7 kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. Hepsini engelledik. Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yapay bir şekilde yükseltme çabası istikrar için tehlikelidir. Burada tutumuz son derece kararlı. 5 yıl aradan sonra istişari görüşmeleri tekrar başlattık.

- Bununla birlikte Yunanistan ile istişari görüşmeleri terkar başlattık. AB ile ilişkileri somu bir şekilde ilertletmek istesek de maalesef AB aynı iradaeyi ortaya koyamadık. Ancak, üç konuda anlaşma vardık: sağlık, güvenlik, çevre.

- ABD'de Biden yönetimi ile görüşmelerimiz devam etti, Dışişleri Bakanı Blinken ile 12 kere görüştüm. Anlaşmazlıklarımız var ama aynı zamanda ilişkilerimizi geliştirmek için de çaba sarf ediyoruz. İş birliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz.

- Rusya'yla her düzeyde yakın temaslarımız devam etti. Mevkidaşım Lavrov'la 5 defa yüz yüze görüştüm.

- Ukrayna'da özellikle Donmbas'ta çözüme ulaşılmasını destekliyoruz.

- Uygur Türklerinin Çin'de barış ve refah içinde yaşaması için ikili düzeyde ve BM gibi çok taraflı platformlarda girişimlerimiz sürdü.

- Türkiye artık Afrika'da önemli bir marka.

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