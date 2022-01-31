Çavuşoğlu Bahreyn'de: Türkiye'den BAE'ye destek mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid al Zayani ile başkent Manama'da ortak basın toplantısı düzenliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid al Zayani ile başkent Manama'da ortak basın toplantısı düzenliyor:

ÇAVUŞOĞLU:

- 17 Ocak ve 24 Ocak'ta saldırlar olmuştu. Bu saldırıları şiddetle kınadı. Bu sabah da saldırı oldu. Siviller öldü. Biz Türkiye olarak her türlü terör saldırılarına karşıyız. Bu ülkeyle dayanışma içinmdetiz. İslam dünyası dahil tüm sorunlar siyasi yöntemlerle çözülmeli.

- Maalesef bazı kardeş ülkelerle ilişkilerde soğukluklar yaşadık. Bizim kardeşi ülkelerle ikili, sorunlarımız olmadı. Mısır'la diyalog süreci başlattık. BAE ile süreçte daha hızlı yol katettik. Sayın Zayed'in Ankara ziyareti başarılı geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız da 14 Ocak'ta Abu Dhabi'yi ziyaret edecek.