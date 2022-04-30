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Çavuşoğlu Maduro'yla görüştü: 1,5 milyar dolar açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Venezuela arasındaki ticaret hacminin 1,5 milyar dolara çıkması hedefine rahatlıkla ulaşacaklarına inandığını söyledi
Çavuşoğlu Maduro'yla görüştü: 1,5 milyar dolar açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ortak açıklamalarda bulundu.

Venezuela ile 7 anlaşma imzalandığını bildiren Bakan Çavuşoğlu, "Özellikle bu dönemde ekonomik iş birliğimiz de hızlıca arttı. Ticaretimiz 2021 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 300 arttı. Aramızdaki mesafeye rağmen bugün Venezuela’nın ihracatında Türkiye olarak birinci sıradayız'' ifadelerini kullandı.

"7 ANLAŞMA İMZALADIK"

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan mesajlar:

"2018'deki karşılıklı ziyaretleriniz ilişkilerimizde dönüm noktası niteliğindeydi. Bugün üçüncüsünü yaptığımız ortak iş birliği komisyonu mekanizması somut sonuçlar doğuracak önemli bir platformdur. Şahsi ilginiz sayesinde bugün 7 anlaşma imzaladık, ayrıca ortak bir bildiri de imzaladık.

"VENEZUELA'YA HER ZAMAN İNANDIK VE YANINDA DURDUK"

İmzaladığımız anlaşmaların takibini yapmamız önem arz ediyor. Türkiye olarak biz ilgili kurumlarımızla birlikte üzerimize düşeni yapacağımız söylemek isteriz. Biz Venezuela'ya her zaman inandık ve yanında durduk. Bu başarılarımızın özellikle birlikte çalışarak devam edeceğine inanıyorum. Özellikle bu dönemde ekonomik iş birliğimiz de hızlıca arttı. Ticaretimiz 2021 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 300 arttı.

"İHRACATIMIZ 1 BUÇUK MİLYAR DOLARA ULAŞACAK"

Aramızdaki mesafeye rağmen bugün Venezuela'nın ihracatında Türkiye olarak birinci sıradayız. Bizimde Venezuela'ya ihracatımız hızlı bir şekilde artıyor. Bu sene ihracatımız 1 buçuk milyar dolara çok rahat bir şekilde ulaşacak.

Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu güçlü bir şekilde karşı olduğumuzu da bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çok taraflı platformlarda da her zaman olduğu gibi Venezuela'nın yanında olmaya devam edeceğiz. Venezuela'daki diyalog sürecine de her zaman olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz."

Türk Hava Yollarının (THY) iki ülkeye yönelik faaliyetlerine değinen Çavuşoğlu, THY'nin Türkiye-Venezuela arasında hava köprüsü kurduğunu ve seferleri artırmayı planladığını söyledi.

Maarif Vakfının Venezuela'daki çalışmalarına değinen Çavuşoğlu, "9 okulda 500'e yakın Venezuelalı öğrenciye eğitim veriliyor. Sizlerin de desteğiyle Maarif Vakfımız, dünyanın en büyük 5 kurumundan biri haline geldi. Venezuela'da daha fazla okul açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, kendilerine gösterilen ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ederek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların Venezuela'da ofislerinin olmasını istediklerini de kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını "Venezuela'ya yönelik yaptırımlara bir kez daha en güçlü şekilde karşı olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Dost ülke Venezuela'nın yanında olmaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.

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