Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan ile Ege adaları gerilimine ilişkin, "Görüşmeyelim demedik ama görüşme anlamlı olmalı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da SETA tarafından düzenlenen “Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası” konulu panelde konuşuyor.

Yunanistan ile Ege adaları gerilimine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Görüşmeyelim demedik ama görüşme anlamlı olmalı" diyerek, "Yunanistan, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz konularında dürüst değil ve adalete giden yolu engelliyor." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, "Yunanistan’ın bize yönelik bir saldırıya hazırlanması demek Yunanistan’ın beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey. Yunanistan’a diyoruz. Arkanızda kim var ona bakmayın. Karşınıza kimi alıyorsunuz ona bakın." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'NİN TERAZİSİ BOZULDU!

ABD'nin tavrını eleştiren Çavuşoğlu, "Sonuçta ABD'nin terazisi bozuldu. Kendilerini uyardık. Bunların Yunanistan'a bir faydası olmadığını ve çözümden uzaklaştırdığını da söyledik." dedi.

LİBYA İLE HİDROKARBON ANLAŞMASI

Birleşmiş Milletler şu andaki yönetimi meşru görüyor.

MISIR İLE NORMALLEŞME

Çavuşoğlu, Mısır ile normalleşme sürecine ilişkin, "Sürecin yavaş ilerlemesinin nedeni biz değiliz" değerlendirmesinde bulundu.