  • BIST 2.788,74
  • Altın 1026.161
  • Dolar 17.9603
  • Euro 18.3021
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 27 °C
»

Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a provokasyon uyarısı: Yeniden yapmayın

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti dünyanın krizlerle uğraştığı bu dönemde yıllarca konuşulacak başarılara kavuştu" dedi. Çavuşoğlu, Ermenistan'ı provokasyona karşı uyardı.
Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a provokasyon uyarısı: Yeniden yapmayın

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

2022 yolu Türk dış politikasında birçok açıdan doğrulanma yılı olarak kabul edilecek. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın krizlerle uğraştığı bu dönemde yıllarca konuşulacak başarılara kavuştu.

"TOPRAK BÜTÜNLÜKLERİ NE OLURDU, DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUM"

Sınırlarımızın ötesinde 4 bin kilometreyi teröristlerden temizledik. Biz bunu yapmasak ne DEAŞ temizlenirdi de ne PKK/YPG. İki ülkenin toprak bütünlüğü ne olurdu, düşünmek bile istemiyorum. 

Ege'de ve Doğu Akdeniz'de ne yaparsam yanıma kar kalır anlayışıyla yapılan hesapları bozduk. Bölgede bize rağmen iş yapılamayacağını göstermiş olduk. 

Bize karşı yapılan oyunları sismik araştırmalar ve 2019 Libya Anlaşmasıyla bozduk, kıta sahanlığımızın sınırlarını belirledik.

ERMENİSTAN'A UYARI

Buradan Ermenistan’ı yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrardan uyarıyoruz.

"İNŞA SÜRECİNDEYİZ"

Şimdi Türkiye ile işbirliği kanalları aranıyor ve işletiliyor. Bugün inşa sürecindeyiz. Dostluklarımız yeniden ihya ediliyor. Türkiye, hiç kimseye düşmanlık beslemiyor. Kimsenin toprağında gözü yok. Aksini düşünen varsa kendi ayıbı.

Girdiğimiz dönemi buhranlar çağı olarak niteleyebiliriz. Dünya bu karmaşaya gözü kapalı giriyor. Şoklara karşı dayanıklılık temel şart haline dönüştü. Bizim içinse eski tas eski hamam.

Türkiye artık dostlarından daha dost, daha faal ve daha az eleştiriler olmalarını bekliyor. Ukrayna krizinin Türkiye'nin değerini yeniden gözler önüne serdiğini umuyoruz. Her krizde Türkiye yanında olmasını isteyeceğiniz ülkedir. 

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ SÜRECİ

Avrupa Birliği'nden yeni somut adımlar atmasını bekliyoruz. Türkiye-AB ilişkileri bir iki ülkenin aldığı kararlara indirgenemeyecek kadar büyüktür.

Türkiye Avrupa'dır. Yeniden dikkatimizi Avrupa'ya veriyoruz. Avrupa'nın buna ihtiyacı var. Üyeliğimizin 70. yıl dönümünü kutladığımız NATO'nun güven vermesi için çok çaba sarf ediyoruz. 

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Hiçbir gerekçe masum insanların hele hele 5 yaşındaki kız çocuklarının öldürülmesini makul göstermez. İsrail'in bu saldırganlığını şiddetle kınıyor, tahrik edici politikaların bir an evvel sona ermesini istiyoruz. 

YUNANİSTAN'IN PROVOKATİF ADIMLARI

Huylu huyundan vazgeçmiyor. Kıyılarımıza yakın adaların silahlandırıldığını başta BM olmak üzere muhataplarımıza anlattık. Bu konunun üzerine gitmeye devam edeceğiz. 

Yunan-Rum ikilisi son 1 yılda kıta sahanlığımızı 9 gemi göndermeye kalkıştı. Bunları hem sahada hem de masada aldığımız önlemlerle engelledik.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazeteci Latif Şimşek ve kendisini darbettiği iddia edilen şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:56
  • Tahıl koridorundan bir haftada 10 gemiyle 305 bin ton sevkiyat gerçekleşti08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:51
  • Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a provokasyon uyarısı: Yeniden yapmayın08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:39
  • Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi!08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:47
  • Karabük'te kanyonda mahsur kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:13
  • Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi 'Polarnet' Derince Limanı'na ulaştı08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:12
  • Bakanlık'tan açıklama: Operasyon başladı08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:55
  • Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:53
  • Oktay: Cemevlerimize yapılan saldırıların hesabını sonuna kadar soruyoruz08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:52
  • Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti