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Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması: Söz konusu değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-16 sürecinin normal seyrinde ilerlediğini, İsveç ve Finlandiya mevzusunu kast ederek; NATO ile ilgili konuların bu gündemin dışında olduğunu, herhangi bir pazarlığın da söz konusu olmadığını söyledi
Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması: Söz konusu değil

Resmi temaslar için İsrail'e oradan da Filistin'e geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-16 sürecinin normal seyrinde ilerlediğini, İsveç ve Finlandiya mevzusunu kast ederek; NATO ile ilgili konuların bu gündemin dışında olduğunu, herhangi bir pazarlığın da söz konusu olmadığını söyledi.

İsrail'le normalleşme için de Çavuşoğlu, "Normalleşme sürecine girdik. İsrail ile karşılıklı büyükelçi atamayı konuşacağız" dedi.

"YAZILI MUTABAKAT İSTEDİK"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecine ilişkin ise, "Finlandiya ve İsveç'in heyet göndermek istedi. Cumhurbaşkanımız da 'Bizim her zaman önceliğimiz diplomasidir' diyerek bu teklifi kabul etti. Heyet bugün Ankara'ya inecek, yarın da görüşme olacak. Ankara'daki heyet bugün kendi içinde bir değerlendirme yapacak. Taleplerimiz ne, PYD YPG nasıl bir örgüt, bunlara ilişkin belgeleri hazırlıyoruz. Savunma ile ilgili ambargoların kaldırılması taleplerimiz arasında olacak. Somut adımlar bekliyoruz temennilerle ilerleyemeyiz. İsveç ve Finlandiya teröre desteği kesmeli, somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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