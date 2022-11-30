Çavuşoğlu'ndan kara harekatı açıklaması, ABD'ye net mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bükreş'te basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'ye kara harekatıyla ilgili ABD'ye önemli mesajlar verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bükreş'te basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

FİNLANDİYA-İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Açıklamalar güzel ama somut adımlar görmemiz lazım. Bunları söyledik. Birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık.

UKRAYNA'DA BARIŞ ÇABALARI

Türkiye olarak çabalarımıza devam edeceğiz.

SURİYE'DE OLASI KARA HAREKATI

Gölge etmesinler yeter diyeceğiz. Amerika başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine desteği apaçık ortada. Bu destekleri sonlandırmaları gerekiyor.

'Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlama, terörle mücadele etme hakkı var ama...' diyerek hemen uluslararası hukuk, siviller... Havadan vurun da karadan girmeyin gibi Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz. Biz gerekli cevapları verdik. Müttefiklerden destek bekliyoruz. Teröristleri mağdur gösteren açıklamalar duymak istemiyoruz.

Sadece İsveç ve Finlandiya'ya değil. Onlar da bize diğer NATO ülkelerini örnek gösteriyorlar. Haklılar. Sahadaki mücadelede biz muktedir bir devletiz, üstesinden geliriz.