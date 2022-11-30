  • BIST 4.975,33
  • Altın 1055.356
  • Dolar 18.6317
  • Euro 19.3106
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
»

Çavuşoğlu'ndan kara harekatı açıklaması, ABD'ye net mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bükreş'te basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'ye kara harekatıyla ilgili ABD'ye önemli mesajlar verdi.
Çavuşoğlu'ndan kara harekatı açıklaması, ABD'ye net mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bükreş'te basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

FİNLANDİYA-İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Açıklamalar güzel ama somut adımlar görmemiz lazım. Bunları söyledik. Birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık.

UKRAYNA'DA BARIŞ ÇABALARI

Türkiye olarak çabalarımıza devam edeceğiz.

SURİYE'DE OLASI KARA HAREKATI

Gölge etmesinler yeter diyeceğiz. Amerika başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine desteği apaçık ortada. Bu destekleri sonlandırmaları gerekiyor. 

'Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlama, terörle mücadele etme hakkı var ama...' diyerek hemen uluslararası hukuk, siviller... Havadan vurun da karadan girmeyin gibi Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz. Biz gerekli cevapları verdik. Müttefiklerden destek bekliyoruz. Teröristleri mağdur gösteren açıklamalar duymak istemiyoruz.

Sadece İsveç ve Finlandiya'ya değil. Onlar da bize diğer NATO ülkelerini örnek gösteriyorlar. Haklılar. Sahadaki mücadelede biz muktedir bir devletiz, üstesinden geliriz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mersin'de YPG'ye gece operasyonu30 Kasım 2022 Çarşamba 08:53
  • Aralıkta SHU ataması mı yapılacak? SHU ne demek?29 Kasım 2022 Salı 21:09
  • Randevusuz muayene etmeyen doktoru yumrukladı; o anlar kamerada 29 Kasım 2022 Salı 17:52
  • İşte Türkiye'nin en soğuk noktası29 Kasım 2022 Salı 17:41
  • Sahte doktorla ilgili 'pes artık' dedirten detay!29 Kasım 2022 Salı 17:33
  • Ankara'da önce kamyonet ardından otobüs çarptı29 Kasım 2022 Salı 17:30
  • Mecliste "TBMM’de Bisikletli Günler" programı düzenlendi29 Kasım 2022 Salı 16:52
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi29 Kasım 2022 Salı 16:48
  • EYT ve kadro müjdesi için tarih açıklandı: Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz29 Kasım 2022 Salı 15:40
  • Açık cezaevleriyle ilgili kritik karar: 2 ay uzatıldı29 Kasım 2022 Salı 15:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti