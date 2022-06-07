Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e çok sert tepki: Aşağılık kompleksi, adam gibi cevap verin!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın ihlalden vazgeçmemesi durumunda adaların egemenliğinin tartışılacağını söyledi. Atina yönetiminin aşağılık kompleksi içinde olduğunu da vurgulayan Çavuşoğlu, "Adam gibi cevap verin" dedi.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki adalar gerilimi devam ediyor. Miçotakis'in haddi aşan açıklamalarına Ankara'dan çok sert yanıt geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın aşağılık kompleksi içinde olduğunu söyledi ve "Adam gibi cevap vermeye" davet etti.

Çavuşoğlu, ihlalin durmaması halinde adaların egemenliğinin tartışmaya açılacağını da vurguladı.

Ege adalarının statüsünü bozan ve Türkiye karşıtı lobi çalışmalarını artıran Yunanistan, son dönemde Ankara'yı hedef alan açıklamalar yapıyor. Batı'nın desteğini alan Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye'yi her fırsatta hedef göstermeye çalışıyor.

Miçotakis'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalar ve son gelişmelerden sonra Türkiye'den çok sert bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atina yönetimini uyardı ve "adam gibi cevap verme" çağrısı yaptı.

Yunanistan'ın her platformda Türkiye karşıtlığı yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, ABD'de F-16'ların Türkiye'ye tedarikini engellemek için yürütülen lobi çalışmaları yapıldığını söyledi. Yunanistan'ın agresif olmasının sebebini "aşağılık kompleksi" olarak açıklayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"AŞAĞILIK KOMPLEKSİ!"

Yunanistan'ın agresif olmasının sebebi nedir? Lozan ve Paris Antlaşmasıyla silahlandırmama koşuluyla kendisine verilen adaların statüsünü ihlal etmesi, bizim de bu ihlali uluslararası hukuk çerçevesinde gündeme getirmemiz. Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır. Bu kadar açık net. Anlaşmalara uyacaksın. Sürekli herkese ders vermeye çalışıyorsun ama anlaşmalar ortada. Hukuki şekilde cevap veremedikleri için agresifleşiyorlar.

Bu aşağılık kompleksinin yansıması. Ben her gün çıkıp Yunanistan'a saldırmıyorum. Öyle bir ihtiyacım da yok. Halkın benden öyle bir beklentisi de yok.

Bir konuda çok başarılılar. Ne kadar haksız olsalar bile ağlamak konusunda çok başarılılar. Yüzünüze sarılırlar arkanızı döndüğü zaman nefret, kin, yalan, iftira; bunlar siyasetçi ve ülkelere yakışan tavırlar değil.

"YUNANİSTAN ADAM GİBİ CEVAP VERSİN"

Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. İhlal gerekçelerinin hiçbiri geçersiz değil. İhlal bitmezse egemenliği tartışırız."