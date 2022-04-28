Çavuşoğlu'ndan Panama'da 'Kanal İstanbul' mesajı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Panama'da, Panama Kanalı'nı ziyaret etti. "Kanal İstanbul için bu tecrübeden yararlanacağız" dedi.