Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin açıklama yapıyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin açıklama yapıyor. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul'daki toplantı, en anlamlı ilerleme kaydedilen müzakereydi. Sahada da bazı olumlu adımları gördük. Taraflar arasında belge değişimi oldu.

Buça'da yaşananlar müzakereyi olumsuz anlamda etkiledi.

Ateşkes imkanı var ama olacaksa bu dönemde olması gerekiyor. Bu savaş uzarsa, ateşkesi sağlama imkanı daha da zorlaşır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderler düzeyindeki temasları devam edecek. Bizim de temaslarımız devam ediyor. Dün yine Ukrayna heyetiyle görüşme gerçekleştirdik. Aynı şekilde Rusya heyetiyle sürekli temas halindeyiz. Liderleri bir araya getirmek için çaba sarf edeceğiz.

Hem geri çekilmenin hem de yaptırımların esnetilmesinin bir şarta bağlı olacağını biliyoruz. Ukrayna'nın garantörlerden beklentileri konusunda da adı geçen ülkelerle görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Tıkanan yerlerde kolaylaştırıcıyız.