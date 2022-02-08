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Çay ocağında unutulan 10 bin TL'yi sosyal medyadan bulduğu sahibine teslim etti

Bursa'da Bayram Kaş (21), çalıştığı çay ocağında unutulan içinde 10 bin TL olan cüzdanı, sosyal medyadan bulduğu sahibi Salih Babaç'a (47) teslim etti.
Çay ocağında unutulan 10 bin TL'yi sosyal medyadan bulduğu sahibine teslim etti

Osmangazi ilçesindeki bir çay ocağında çalışan garson Bayram Kaş, masada, bir müşterinin unuttuğu içerisinde 10 bin TL olan cüzdan buldu. Durumu patronuyla da paylaşan Kaş, polise haber verdi. Kaş, aynı zamanda sosyal medyadan da paylaşım yaparak da paranın sahibini aramaya başladı. Sosyal medyadaki paylaşımı gören Salih Babaç (47), parayı kaybeden arkadaşını arayarak haber verdi. Çay ocağına giden Babaç, Kaş'tan parayı teslim aldı. Parayı bulan Babaç, Bayram Kaş'a teşekkür etti.

Telefon gelince masadan aceleyle kalktığını belirten Salih Babaç, “İş görüşmesi için her zaman geldiğimiz çay ocağına geldik. Aracımı bir deponun önüne park etmişim. Telefonum çaldı, aracımı çekmemi istediler. Ben de apar topar kalktım. Cüzdanımı burada unutmuşum, kaybettiğimin de farkında değildim. Bir arkadaşım aradı, cüzdanımın çay ocağında olduğunu söyledi. Arkadaşlar sağ olsun, sosyal medyadan ulaşmaya çalışmış bana. Geldim, cüzdanımı aldım. Çok mutlu oldum elbette. Maddiyattan çok manevi olarak çok mutluyum. Böyle genç arkadaşlara bu vatanın ihtiyacı var. Esnafım, bu yüzden cebimde yüklü nakit para oluyor. Bulamasaydım işlerim bir hafta aksayacaktı” dedi.

Çay ocağında çalışan Bayram Kaş, “Ağabeyler kahvaltıya geldi. Kahvaltıdan sonra telefonları çaldı kalkıp, gittiler. Masayı temizlerken cüzdanı buldum. Cüzdandan sadece kimliğini çıkarttım. Daha sonra sosyal medya ve emniyet üzerinden ulaşmaya çalıştım. Sosyal medyadan sahibini bulduk. Ortak arkadaşlarımızdan dolayı. Ağabey mutlu oldu parayı bulunca” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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