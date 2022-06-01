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ÇAYKUR, mayısta 92 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, üreticiden mayıs ayında 92 bin ton yaş çay aldı.
ÇAYKUR, mayısta 92 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılı yaş çay kampanyasının 16 Mayıs'ta başladığı anımsatılarak, yaş çay alımında 31 Mayıs'a kadar 92 bin ton seviyesine ulaşıldığı vurgulandı.

Limitsiz yaş çay alımlarının devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üreticilerimizin kampanya açılışından itibaren bahçeye girerek kaliteli yaş çay hasadı ile elde ettiğimiz kuru çayımızın, ülkemiz ve dünyadaki tüketicilerimize ulaştırılması için titizlikle çalışmalarımız devam etmektedir. Taze yaş çay satılması konusunda üreticilerimizin aynı hassasiyeti göstermeleri, çayımıza katkı sağlayacaktır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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