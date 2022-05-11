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Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 37’nci haftasında sahasında konuk edeceği Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.
Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazırlanıyor

Ligden düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor, 16 Mayıs Pazartesi günü Çaykur Didi Stadyumu‘nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 orta oyunu ile devam eden antrenman düz koşu ile son buldu. 

Yeşil-mavili ekip, ligin 18’inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

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