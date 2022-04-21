  • BIST 2.558,18
  • Altın 916.395
  • Dolar 14.6923
  • Euro 16.0092
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C
»

Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak

Karşılaşma, Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 33. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan yeşil-mavililer, 33 maç sonunda 30 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde, sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile kadro dışı bırakılan Dabo kadroda yer almayacak. Sakatlıkları geçen kaleci Gökhan Akkan ile Tarık Çetin'in durumu maç saatinde belli olacak.

Yeşil-mavili oyuncular, son çalışmasını akşam saatlerinde yaparak kendi tesislerinde kampa girecek.

Fenerbahçe galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor
Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet alan Fenerbahçe, haftaya 62 puanla ikinci sırada girdi. Sarı-lacivertli takım, yarın Çaykur Rizespor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.

Süper Lig'de 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayan Çaykur Rizespor ise averajla 18. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe, 4-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de 2 eksik
Sarı-lacivertli takımda 2 futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile Attila Szalai, sakatlıkları gerekçesiyle yarın sahada olamayacak.

Kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin ise Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de görev alması bekleniyor.

6 futbolcu kart ceza sınırında
Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo, Kim Min-jae, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 35. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NBA'de 76ers, Raptors karşısında seriyi 3-0 yaptı21 Nisan 2022 Perşembe 10:58
  • Trabzonspor 37 sezon sonra çifte kupaya yaklaştı21 Nisan 2022 Perşembe 10:57
  • İtalya Kupası'nda Juventus finale yükseldi21 Nisan 2022 Perşembe 09:38
  • PSG, Ligue 1 şampiyonluğuna çok yaklaştı21 Nisan 2022 Perşembe 09:37
  • PSG, Ligue 1 şampiyonluğuna çok yaklaştı21 Nisan 2022 Perşembe 09:37
  • Real Madrid, La Liga şampiyonluğuna çok yaklaştı21 Nisan 2022 Perşembe 09:37
  • İtalya Kupası'nda Juventus finale yükseldi21 Nisan 2022 Perşembe 09:37
  • Fenerbahçe, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü20 Nisan 2022 Çarşamba 22:44
  • U18 Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi20 Nisan 2022 Çarşamba 21:31
  • Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı20 Nisan 2022 Çarşamba 21:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti