Çaykur Rizespor, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig’de 29 puanla 18’inci sırada yer alan Çaykur Rizespor, 15 Nisan Cuma günü deplasmanda, Büyükşehir Belediyesi Kadır Has Stadyumu'nda karşılaşacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti . Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışması ile sürüp, çift kale maç ile son buldu.
Yeşil-mavili ekipte, sakatlığı bulunan oyuncu Kubilay Kanatsızkuş fizyoterapist eşliğinde çalıştı
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