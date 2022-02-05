Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı

Çaykur Rizespor’un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, yeşil mavili ekiple ilk idmanına çıktı. Takım arkadaşları futbolcuya 'hoş geldin' karşılaması yaptı.