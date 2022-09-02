  • BIST 3.190,15
  • Altın 1000.567
  • Dolar 18.2069
  • Euro 18.2418
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 29 °C
»

Cebelitarık Boğazı'nda korkulan oldu: Gövdesi yarılan yük gemisinden yakıt dökülmeye başladı

İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık Boğazı'nda 29 Ağustos'ta meydana gelen kaza sonrasında gövdesi yarılan yük gemisindeki yakıt denize dökülmeye başladı.
Cebelitarık Boğazı'nda korkulan oldu: Gövdesi yarılan yük gemisinden yakıt dökülmeye başladı

"OS 35" adlı yakıt ve yağ yüklü gemiden denize sızan yakıt, Cebelitarık ve İspanya'nın güneyindeki Algericas Körfezi kıyılarında büyük bir deniz ve çevre kirliliği riski yarattı.

Cebelitarık özerk yönetimi, yakıt tanklarındaki iki havalandırma deliğinden kaynaklanan sızıntının tamamen kontrol altına alındığını, önceliğin denizdeki yakıtı toplamak ve gemide kalan yakıtları çıkarmak olduğunu duyurdu.

Gövdesi yarılan ve tamamen ikiye ayrılma riski olan gemiden dolayı Cebelitarık Limanı'nda, bütün operasyonların durdurulduğu ve tamamen hasarlı gemiye odaklanıldığı açıklanmıştı.

183 ton ağır yağlı yakıt, 250 ton dizel yakıt ve 27 ton kayganlaştırılmış yağ yüklü gemi, 29 Ağustos akşamı Hollanda'nın Vlissingen Limanı'na gitmek üzere yola çıkmış ve manevra yaptığı sırada bir yakıt taşıyıcı gemiyle çarpışmıştı.

Kazanın ardından gemideki 24 kişilik mürettebat ve 6 müfettiş güvenli bir şekilde tahliye edilmişti.

Alınan ilk önlemler kapsamında yakıt ve yağın denize yayılmasını önlemek için geminin etrafı, sızıntıyı en aza indirebilecek, toplayıcı ve emici özelliği olan bir ağ ile sarıldı.

Olayın ardından geminin bulunduğu yerin çok yakınında plajları olan İspanya da alarma geçti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Thodex'in kurucusu Özer, Arnavutluk'ta hakim karşısına çıktı02 Eylül 2022 Cuma 12:36
  • Bakan Muş'tan ikinci el otomobil açıklaması!02 Eylül 2022 Cuma 12:05
  • Adalet Bakanlığı 1500 Hakim ve Savcı Adayı alacak02 Eylül 2022 Cuma 11:38
  • Çankaya Lodumu’da icradan satılık ofis02 Eylül 2022 Cuma 11:32
  • Ayaş Ayan Konağı restore ediliyor02 Eylül 2022 Cuma 11:22
  • İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen için istenen ceza belli oldu02 Eylül 2022 Cuma 10:51
  • 1500 hakim ve savcı adayı alınacak02 Eylül 2022 Cuma 10:04
  • Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!02 Eylül 2022 Cuma 09:59
  • Ankara Valisini dolandıracaklardı: 10 gözaltı02 Eylül 2022 Cuma 09:59
  • Otoyolda 8 ton kömür yüklü TIR yandı02 Eylül 2022 Cuma 09:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti