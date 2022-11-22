  • BIST 4.507,24
  • Altın 1043.649
  • Dolar 18.623
  • Euro 19.0996
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 10 °C
»

Cedi Osman 23 sayı attı Cavaliers kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'ı 114-102 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Cedi Osman 23 sayı attı Cavaliers kazandı

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu takımlarının mücadelesinde, ağırladığı Hawks'ı 12 sayı farkla geçen Cavaliers, sezonun 11. galibiyetine ulaştı ve konferansında üçüncü sırada yer aldı.

Cavaliers'ın Miami Heat'i yendiği önceki maçta 20 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yapan milli oyuncu Cedi Osman, bu karşılaşmada ise süre aldığı yaklaşık 29 dakika içinde 23 sayı ve 3 ribaunt üreterek bu sezonki en skorer maçını çıkardı.

Donovan Mitchell 29 sayı ve 9 asist, Darius Garland 26 sayı ve 9 asist, Evan Mobley 10 sayı ve 9 ribauntla takımının galibiyetinde pay sahibi olan diğer oyuncular oldu.

Sezonun 7. mağlubiyetini yaşayan Hawks'ta Trae Young 25 sayı ve 10 asist, Onyeka Okongwu 18 sayı ve 10 ribaunt, AJ Griffin 17, John Collins 16 sayı üretti.

ANTETOKOUNMPO BUCKS'I SIRTLADI

Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Milwaukee Bucks, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 119-111'lik skorla geçerek sezonun 12. galibiyetini elde etti.

Konferans ikincisi Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 37 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Grayson Allen 17 sayı ve 8 ribaunt, Jrue Holiday 17 sayı ve 6 asist, Brook Lopez 14 sayı ve 5 blok, Bobby Portis ise 13 sayıyla takımına galibiyeti getirdi.

Bu sezon 7. kez kaybeden 10 galibiyetli Blazers'ta, Anfernee Simons 29 sayı ve 5 asist, Jerami Grant 18 sayı, Josh Hart 17 sayı ve 9 ribaunt, Jusuf Nurkic 16 sayı ve 10 ribauntla mücadeleyi tamamladı. All-star Damian Lillard ise sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 114-102

Indiana Pacers-Orlando Magic: 123-102

Chicago Bulls-Boston Celtics: 121-107

Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 119-111

Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 105-101

Oklahoma City Thunder-New York Knicks: 119-129

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 128-83

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 121-114

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk futbolundan Cüneyt Çakır geçti21 Kasım 2022 Pazartesi 10:24
  • Duayen gazeteci Hıncal Uluç vefat etti21 Kasım 2022 Pazartesi 09:58
  • Dünya şampiyonu kick boksçu Muhammet Taşkin, kariyerini zirvede sürdürmeyi istiyor20 Kasım 2022 Pazar 13:09
  • Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da son yarışta dördüncü oldu20 Kasım 2022 Pazar 10:24
  • Fransız yıldız Karim Benzema, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek20 Kasım 2022 Pazar 10:22
  • Cüneyt Çakır alkışlarla hakemliği bıraktı20 Kasım 2022 Pazar 08:49
  • A Milli Takım Çekya'yı yendi!20 Kasım 2022 Pazar 08:24
  • Arda Güler, ilk milli maçına çıktı20 Kasım 2022 Pazar 08:22
  • Katar tarihin en pahalı Dünya Kupası'nı düzenliyor18 Kasım 2022 Cuma 16:32
  • Manchester United, Cristiano Ronaldo için 'gerekli adımları' attı18 Kasım 2022 Cuma 16:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti