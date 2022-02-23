  • BIST 2.016,03
  • Altın 847.198
  • Dolar 13.8135
  • Euro 15.6351
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 9 °C
»

Çekmeköy'de yoğun sis kazaya neden oldu

ÇEKMEKÖY'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu ile gıda nakliyesi yapan kamyon kaza yaptı.
Çekmeköy'de yoğun sis kazaya neden oldu

İstanbul Anadolu Yakası'nın bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin azaldığı Çekmeköy Ömerli Mevkii Şile Yolu üzerinde saat 15.30 sıralarında Nejat Yılmaz yönetimindeki 34 EE 4415 plakalı hafriyat kamyonu, Faruk Kurtarıcı yönetimindeki 34 VP 3880 plakalı gıda nakliyesi yapan zincir market kamyonuna çarptı. Kazadan dakikalar sonra Sinan Midi'nin kullandığı hafriyat kamyonu ise sürücüsünün son anda yaptığı manevra ile bariyerlere çarparak durabildi. Kazada Nejat Yılmaz ve Faruk Kurtarıcı hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kaza yapan araçlar vinç yardımıyla kaldırıldı. 

"KENDİ KENDİMİZE ZARAR VERDİK, ÖNDEKİ ARAÇLARA VURMAMAK İÇİN"

Bariyerlere çarparak durabilen hafriyat kamyonu sürücüsü Sinan Midi, "Görüş mesafesi kısıtlı sis vardı. Zincirleme kaza vardı. Hava yağışlı, yollar kaygan. O esnada frene bastık ama ne çare işte durum bu. Tek taraflı zaten. Başka bir araca vurmadık. Kendi kendimize zarar verdik, öndeki araçlara vurmamak için" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çekmeköy'de yoğun sis kazaya neden oldu23 Şubat 2022 Çarşamba 18:03
  • Özel harekat polislerinden rehine kurtarma tatbikatı23 Şubat 2022 Çarşamba 17:09
  • İzmir'de gerçeği aratmayan 'terör' tatbikatı23 Şubat 2022 Çarşamba 17:07
  • Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın23 Şubat 2022 Çarşamba 16:11
  • Marmaris'te selin ardından temizlik ve hasar tespiti23 Şubat 2022 Çarşamba 16:10
  • Sağanak yağış neredeyse tüm yurda yayılacak, pazar güneş geri gelecek23 Şubat 2022 Çarşamba 10:28
  • Tarlasından temizlediği otları yakarken çıkan yangında hayatını kaybetti22 Şubat 2022 Salı 20:46
  • Kontrolden çıkan TIR bariyerlere çarptı: 2 yaralı22 Şubat 2022 Salı 19:47
  • Kartal'da polisten kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobil iş yerine çarptı22 Şubat 2022 Salı 18:51
  • Meteoroloji haritayla duyurdu: Birçok ilde günlerce sağanak yağış ve kar var21 Şubat 2022 Pazartesi 13:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti