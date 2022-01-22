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Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 3 bin 600 liraya çıkarıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), çekte muhatap bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 670 liradan 3 bin 600 liraya yükseltildi.
Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 3 bin 600 liraya çıkarıldı

TCMB'nin Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, çekte muhatap bankanın hamile ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 670 liradan 3 bin 600 liraya yükseltildi.

Bu değişikliğin ardından söz konusu madde, tebliğde şu şekilde yer aldı:

"Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için, karşılığının hiç bulunmaması halinde; çek bedeli 3 bin 600 lira veya üzerinde ise 3 bin 600 lira, çek bedeli 3 bin 600 liranın altında ise çek bedelini ödemekle yükümlüdür. Karşılığının kısmen bulunması halinde ise çek bedeli 3 bin 600 lira veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 3 bin 600 liraya tamamlayacak bir miktarı, çek bedeli 3 bin 600 liranın üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 3 bin 600 lirayı ödemekle yükümlüdür."

Öte yandan yapılan değişiklikle, tebliğin geçici ikinci maddesinde de değişikliğe gidildi.

Değişiklikle, bu tebliğden önce yayımlanan tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için 3 bin liraya kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için 3 bin liraya tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlü kılındı. Söz konusu tutar, daha önce 1.680 lira olarak belirlenmişti.

Tebliğ 28 Ocak Cuma günü yürürlüğe girecek.

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