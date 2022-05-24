  • BIST 2.383,58
  • Altın 960.065
  • Dolar 16.0762
  • Euro 17.2431
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 16 °C
»

Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisini eşitledi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat'i 102-82 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.
Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisini eşitledi

Doğu Konferansı'nda normal sezonu 2. sırada bitiren Celtics, konferans lideri Heat'i ağırladığı 4. karşılaşmayı kazandı.

Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle galibiyette başrol oynadı. Payton Pritchard 14, Derrick White 13, Jaylen Brown ve Robert Williams 12'şer sayı kaydetti.

Heat'in ilk 5 oyuncuları mücadeleyi 18 sayıyla tamamladı. Bu, söz konusu istatistiğin kayıt altına alınmaya başladığı 1971'den beri bir takımın ilk 5'nin en az sayı attığı play-off maçı oldu.

Kenardan oyuna giren Victor Oladipo 23 sayı, 6 asistle Heat'in skor yükünü çekti. Sahada 6 dakika kalan Ömer Faruk Yurtseven ise 2 sayı, 1 ribauntla oynadı.

Serinin 5. maçı Heat'in sahasında oynanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1. Lig'de son 10 sezonun en az sarı kartı kullanıldı22 Mayıs 2022 Pazar 11:49
  • 1. Lig'de 7 sezon sonra gol kralı Türk oyuncu oldu22 Mayıs 2022 Pazar 11:48
  • Fenerbahçeli madalyalı boksörlerin hedefi olimpiyat altını22 Mayıs 2022 Pazar 11:47
  • Spor Toto 1. Lig'de gözler play-off'ta22 Mayıs 2022 Pazar 11:27
  • 1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu'nun ikinci gün etabı başladı22 Mayıs 2022 Pazar 11:25
  • NBA Doğu Konferansı finalinde Heat, Celtics karşısında seride 2-1 öne geçti22 Mayıs 2022 Pazar 10:26
  • Ergin Ataman, Avrupa Ligi'nde üst üste şampiyon olarak tarih yazdıklarını söyledi22 Mayıs 2022 Pazar 10:25
  • Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, şampiyonluk kupasını aldı22 Mayıs 2022 Pazar 10:24
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü'ne yeni stat müjdesi22 Mayıs 2022 Pazar 10:23
  • Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti