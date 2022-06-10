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Cem Bölükbaşı, hafta sonu Bakü'deki F2 Dünya Şampiyonası'nda yarışacak

Türkiye'nin ilk Formula 2 (F2) yarış pilotu Cem Bölükbaşı, 2022 FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın altıncı ayağında hafta sonu Azerbaycan'daki cadde pisti yarışlarına çıkacak.
Cem Bölükbaşı, hafta sonu Bakü'deki F2 Dünya Şampiyonası'nda yarışacak

Başkent Bakü'de bugün antrenman turlarının ardından sıralama yarışlarına katılacak milli otomobil sporcusu Bölükbaşı, yarın TSİ 12.30'da sprint yarışında start alacak.

Cem, sezonun altıncı ana yarışına ise 12 Haziran Pazar günü TSİ 10.05'te başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cem, "Bakü'ye adım attığımız andan itibaren inanılmaz bir ilgi görüyoruz. Pistte benim için özel düzenlenen etkinlikte yarış severlerle bir araya gelip, merak edilen soruları yanıtlamak çok keyifliydi. Bakü diğer yandan F2 takviminde en çok merak ettiğim pistlerden biri. Monaco'yu oldukça iyi sonuçlarla tamamladık. Pistlere ve arabama her geçen gün biraz daha alışıyorum. Bakü'de de elimden gelenin en iyisini yapıp, kardeş ülkemizin desteğini de arkama alarak en iyi sonucu elde etmeye çalışacağım. Bir an önce piste çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cem Bölükbaşı'nın yer aldığı F2 sezonunun tüm yarışlar S Sport kanalından canlı yayımlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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