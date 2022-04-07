Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davası Suudi Arabistan'a devredildi

Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine dosyanın Suudi Arabistan'a devrine karar verildi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 26 firari sanığın CMK'dan atanan avukatları ile şikayetçi Hatice Cengiz avukatı Ali Ceylan ve Gökmen Başpınar ile katıldı. Mahkeme Başkanı, Adalet Bakanlığı’nın olumlu görüşünün mahkemeye ulaştığını belirtti.

"İDARE MAHKEMESİNE AÇTIĞIMIZ DAVANIN SONUCU BEKLENSİN"

Hatice Cengiz’in avukatı Gökmen Başpınar, Suudi Arabistan’daki yargılamanın bittiğini ve sanıkların beraat ettiğini belirterek "6706 sayılı yasa gereğince davanın Suudi Arabistan'a devrinin koşulları yoktur. Suudi Arabistan'da herhangi bir soruşturma yoktur. Türk milletinin egemenlik hakkının devri anlamına gelebilecek şekilde bu dosyanın adaletin olmadığı bir ülkeye devredilmesi amiyane tabirle Türk halkına karşı yapılmış bir sorumsuzluk örneğidir. Sanıkların istinabe yoluyla ifadelerinin alınmasını ve idare mahkemesine açtığımız yürütmeyi durdurma kararının beklenmesini talep ediyoruz. Davanın devredilmemesini talep ediyoruz" dedi.

"KUZUYU KURDA EMANET ETMEYELİM"

Avukat Ali Ceylan da 6706 sayılı yasanın amacının maddi gerçeğin ortaya çıkartılması olduğunu ve Suudi Arabistan adli makamlarının soruşturmanın başından beri yardımda bulunmadığını ve bu hususa ilişkin dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın da Suudi yetkililerin adli işlemlerinin hukuki şekilde yürütülmediğini açıkladığını vurgulayarak "Suudi Arabistanda etkili bir kovuşturma yapılmayacağı, dönemin yetkililerinin beyanlarıyla sabittir. Kuzuyu kurda emanet etmeyelim. Türk milletinin onur ve şerefini koruyalım. Böyle bir karar vermeyelim" dedi.

SANIK SUUDİLERİN AVUKATI: "TAKDİR MAHKEMENİN"

Duruşma savcısı, durma kararı verilerek dosyanın Suudi Arabistan'a devrininin sağlanmasını talep etti. Sanık avukatları ise "Yargılamanın devri konusunda takdir mahkemenindir" dediler.

DAVANIN DEVRİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, "6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu'nun 24/1-a maddesi uyarınca dosyanın yabancı devlete devrinin mümkün kılındığı, Suudi Arabistan adli makamlarınca yargılamanın devrinin talep edildiği ve merkezi makam olan Adalet Bakanlığından da davanın devri konusunda olumlu görüş alındığı gözetilerek 6706 sayılı yasa gereğince davanın durmasına ve dosyanın Suudi Arabistan adli makamlarına devredilmesine" karar verdi. Sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararlarının ve kırmızı bülten kararlarının ise bila infaz (infaz edilmeksizin) istenilmesine de hükmedildi. Dosyanın devir işlemleri için bir suretinin Adalet Bakanlığı'na gönderilmesine karar verildi. Bu karara 7 gün içinde itiraz edilebileceği kararda yer aldı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 117 sayfalık ilk iddianamede, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi eylemini gerçekleştirmek üzere görevlendirme yaparak talimat veren sanıklar Ahmet Bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtani hakkında "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Eylemin tüm ayrıntılarıyla ilgili planlama ve iş bölümü yapan ve Cemal Kaşıkçı'yı boğarak öldüren 18 sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. 28 Eylül 2020'de ise Suudi Arabistanlı 2'si konsolosluk çalışanı 6 firari sanık hakkında ikinci bir iddianame düzenlenmişti. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına katılan konsolosluk çalışanı şüphelilerden muavin konsolos Sultan Yahya A. ve ateşe Yasir Halit M. 'nin "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Şüpheliler Ahmet Abdulaziz M., Khalid Yahya M., Muhammed İbrahim A. ve Obaid Gazi A. hakkında ise "Suç delillerini yok etme, gizleme ve veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapisleri istendi.