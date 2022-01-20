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ÇEM'de sömerstire özel kış çocuk atölyesi oluşturuluyor

Keçiören Belediyesi bünyesinde İlçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) 24-28 Ocak tarihlerinde Kış Çocuk Atölyeleri oluşturacak.
ÇEM'de sömerstire özel kış çocuk atölyesi oluşturuluyor

Keçiören Belediyesi bünyesinde İlçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) 24-28 Ocak tarihlerinde Kış Çocuk Atölyeleri oluşturacak. 7-11 yaş arası çocuklar buradaki akıl oyunları, jimnastik, hızlı okuma ve hafıza teknikleri, robotik kodlama, tasarım ve ahşap atölyelerinde hem eğlenecek hem de öğrenecek. Atölye çalışmalarının dışında öğrenciler için ilçedeki turistik noktalara geziler de düzenlenecek. 

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KAPIMIZ TÜM ÇOCUKLARIMIZA AÇIK
Kış Çocuk Atölyesi’nin 15 kişilik sınıflarda 4 gruptan oluşacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızın sömestiri dolu dolu geçirmesi için uzman öğretmen kadromuzla Kış Çocuk Atölyeleri oluşturuyoruz. Geleceğimiz olan yavrularımızı bilim, sanat ve spora teşvik etmek, sosyal hayata katılımlarını artırmak için ÇEM’de yetenek odaklı çalışmalar yapıyor, çocuklarımızın ilgi alanlarına göre atölye çalışmaları yürütüyoruz. Kapımız tüm çocuklarımıza sonuna kadar açıktır.” dedi. 

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KAYITLAR YÜZ YÜZE
Kış Çocuk Atölyeleri kayıtları 7-11 yaş arası çocuklar için 18-20 Ocak tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştiriliyor. Kayıt sırasında öğrencilerin hangi atölye ve gezilere katılabileceğiyle ilgili ailelere bilgilendirme yapılarak onay alınıyor. Onay formunu imzalayan veliler çocuklarının kayıtlarını rahatlıkla yaptırabiliyor. 

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