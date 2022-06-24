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Cenaze namazında açıklandı: İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Efendi olacak

İsmailağa Cemaati'nde Mahmut Efendi'nin yerine geçecek isim, cenaze namazında açıklandı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, cemaatinin yeni liderinin Hasan Kılıç Hocaefendi olacağını duyurdu.
Cenaze namazında açıklandı: İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Efendi olacak

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, cenaze namazında İsmailağa Cemaati'nin yeni liderinin kim olacağını şu sözlerle açıkladı:

Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, vasiyeti anlatmamızı söylemişti: Benden sonra tabirini kullanarak, "Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" Allah hepinizden razı olsun. 

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HASAN KILIÇ HOCAEFENDİ KİMDİR?

Hasan Kılıç Hocaefendi 1930 Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi. İlk talebeliği mahallesindeki evinde okudu. Bursa’da askerlik hizmetini yapan Hasan Efendi’ye manevî dersimi Nuri Efendi vermişti.

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