  • BIST 2.592,38
  • Altın 1016.772
  • Dolar 17.9117
  • Euro 18.3089
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

Cenaze yemeğinden etkilenen 104 kişi hastaneye başvurdu

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, öğlen saatlerinde katıldıkları cenaze yemeği sonrası, bulantı, kusma gibi belirtiler gösteren 104 kişi, ilçedeki hastaneye başvurdu.
Cenaze yemeğinden etkilenen 104 kişi hastaneye başvurdu

Sivas'ın Hafik ilçesinde yaklaşık 6 ay önce vefat eden Ö.G.'nin yakınları, cenaze için ilçedeki bir düğün salonunda yemek düzenledi. Öğle saatlerinde ilçe merkezinde düzenlenen ve et, pilav ikram edilen yemeğe katılanlardan bir kısmı akşam saatlerinde bulantı, kusma, ishal gibi şikayetlerle Hafik Esma Kocacık İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Birçoğu ayakta tedavi edilerek taburcu edilen hastalardan 5'i ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nun da zehirlenme şüphesiyle tedavi görüp taburcu olduğu öğrenildi. 

Cenaze yemeğine katılan ilçe sakinlerinden Sebahattin Güler, "Yemeğe katıldıktan birkaç saat sonra, bulantı, ishal gibi sorunlarla hastaneye başvurdum. Birçok kişinin de benzer şikayetlerle hastaneye geldiğini öğrendik. Gerekli muayenelerimizi yaptıktan sonra bizi taburcu ettiler. Tekrar kontrol amaçlı hastaneye geldim" diye konuştu.

Hafik Kaymakamlığı da olay nedeni ile rahatsızlık yaşayan kişilerin gerekli tedavilerinin yapıldığını, şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlıkçılar mahalleye gidip engelli ve yaşlı vatandaşların hatırlatma aşılarını yaptı22 Temmuz 2022 Cuma 17:36
  • Bolu'nun Yuva köyünde su kaynaklarında temizlik çalışmaları sürüyor21 Temmuz 2022 Perşembe 16:44
  • Artan Kovid-19 vakalarına karşı 'hatırlatma dozu' yaptırın çağrısı21 Temmuz 2022 Perşembe 09:44
  • Dünyada Kovid-19 vakaları 5 haftadır yükselişte18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:51
  • Hastanelerde 'Kapı Güvenlik Sistemleri' yaygınlaşıyor15 Temmuz 2022 Cuma 08:35
  • Haftalık vaka sayıları açıklandı14 Temmuz 2022 Perşembe 09:00
  • Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi11 Temmuz 2022 Pazartesi 17:59
  • Uzmanı uyardı: Covid 19 bitmedi, 6'ıncı dalga kapıda05 Temmuz 2022 Salı 10:52
  • Fonksiyonel Tıp Kongresi İzmir'de Yapılacak29 Haziran 2022 Çarşamba 10:05
  • Çankırı Valisi Ayaz: 9 kişi KKKA hastalığından tedavi altında28 Haziran 2022 Salı 19:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti