Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Olimpik Marsilya, Brest'i 4-1 yendi

Ligin 28. haftasının son karşılaşmasında Brest, Marsilya takımını konuk etti.
Maça hızlı başlayan Marsilya, 3. dakikada Gerson'un attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
Marsilya, 63. dakikada Arkadiusz Milik'in ve 71. dakikada Amine Harit'ın meşin yuvarlağı filelere göndermesiyle farkı 3'e çıkardı.
Brest'te Irvin Cardona 90+1. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bir dakika sonra karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti.
Cengiz Ünder, 82. dakikada oyuna dahil oldu.
Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Marsilya, puanını 50'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti. Brest ise 35 puanda kaldı.
Marsilya'nın lider PSG ile arasında 15 puan bulunuyor.
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