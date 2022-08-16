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Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönebileceği konuşuluyor

Galatasaray'ın, teknik direktör Tudor’un takımın başına gelmesi ve sistemi değiştirmesinden sonra Marsilya’da fazla forma şansı bulması beklenmeyen Cengiz Ünder için girişimlere başlama kararı aldığı belirtiliyor.
Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönebileceği konuşuluyor

Lejyoner sporcularımızdan Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönebileceği konuşuluyor.

Haberlere göre, transferin hızlı takımı Galatasaray, ses getirecek bir transfer hamlesi yapmak istiyor. Kadrosunu stoper ve forvetle takviye etmeyi planlayan sarı-kırmızılıların, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile rekabet edebilecek bir kanat oyuncusu almak için de harekete geçtiği kaydedildi. Gündeme gelen ismin ise Fransa’da Marsilya forması giyen milli yıldız Cengiz Ünder olduğu belirtildi.

Marsilya’nın sezon başında satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna kattığı 25 yaşındaki kanat oyuncusunun teknik direktör Igor Tudor’un takımın başına gelmesiyle benimsenen 3-4-2-1 sistemi sonrası açığa çıktığı ifade edildi. Fransız basını, Alexis Sanchez’in alınmasıyla Cengiz’in forma şansının zayıfladığını yazdı.

Sarı-kırmızılıların, Tudor tarafından kadroda düşünülmeyen oyuncu için girişimlere başlama kararı aldığı kaydedildi.

Galatasaray’ın, milli yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade edildi. Fransa basını, oyuncunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığını kaydetti.

 

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