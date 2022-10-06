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Cep telefonlarına gelen usdtcusa.com’lu hesap ve şifre içeren mesajlara dikkat

Cep telefonunuza gelen usdtcusa.com’lu şifre ve kullanıcı adı içeren mesajlara sakın aldanmayın. Peki nedir bu mesaj, mesajda verilen usdtcusa.com nedir, bu mesajlarda ne hesabı veriliyor, şifre ne anlama geliyor, belirtilen cari bakiye gerçek mi?
Cep telefonlarına gelen usdtcusa.com’lu hesap ve şifre içeren mesajlara dikkat

Dolandırıcılarda tuzağa çekme yöntemleri bitmek bilmiyor. Sürekli yeni yeni yöntemler icat eden dolandırıcıların, son dönemde kullandığı metotlardan biri de cep telefonlarına gönderdikleri mesajda gizli.

 İŞTE O MESAJ 

Eğer sizin de cep telefonunuza “Yeni giris (usdtcusa.com) hesabI: Kevin88, sifre: ke1689, cari bakiye: 2,099,076.15USDT, lutfen kimseyle paylasmayIn” şeklinde bir mesaj gelmişse, aman dikkat!

Cep telefonlarına gelen Usdthusa.com'lu ve-veya usdtcusa.com’lu şifre ve kullanıcı adı içeren mesajlara sakın aldanmayın. Bu mesaj bir tuzak ve dolandırıcılar tarafından size gönderilmiş bir mesaj. Sakın kanıp, usdtcusa.com linkine tıklayıp, size gönderilen hesaba girmeye çalışmayın.

Peki nedir bu mesaj, mesajda verilen Usdthusa.com nedir, usdtcusa.com nedir, bu mesajlarda ne hesabı veriliyor, şifre ne anlama geliyor, belirtilen cari bakiye gerçek mi?

 USTACA HAZIRLANMIŞ BİR TUZAK METNİ 

Bu mesaj, dolandırıcılar tarafından ustaca hazırlanmış bir tuzak metni. “Sanki biri, bir kripto para sitesi olan Usdthusa.com veya usdtcusa.com’daki hesap bilgilerini yanlışlıkla size göndermiş” süsü verilmiş olan bu mesaj asla gerçek değil. 

Alıcının bu düşünceye kapılıp, usdtcusa.com’a girmeye çalışması hedefleniyor. Dolandırıcılık da bu noktada başlıyor. 

Birinin kendi hesap bilgilerini yanlışlıkla size gönderdiğini düşünüp, o bilgilerle sözkonusu kripto para sitesine girmeye çalıştığınızda, o hesaptaki parayı alabilmek isterken kendi hesabınızdaki paradan olabiliyorsunuz. 

Şikayetvar gibi sitelerde bu şekilde mesaj almış çok sayıda kişi beyanı bulunuyor. Bu şikayetlerden mesajın noktası virgülüne kadar aynı şekilde pekçok kişiye gönderildiği anlaşılıyor. Mesajlarda verilen "Kevin88" hesap adı ile "ke1689" şifresinin bile aynı olması dikkat çekiyor. 

 BÖYLE BİR MESAJ ALAN NE YAPMALI? 

İnternet dolandırıcılarından bu gibi mesajlar alan vatandaşlar ne yapmalı? Öncelikle kişi tanımadığı numaralardan gelen mesajlara ihtiyatlı yaklaşmalı. İçeriğinde bu gibi sözde bilgiler var ise oradaki linklere asla tıklamamalı, o kullanıcı adı ve şifre ile işlem yapmaya çalışmamalı. O numara engellenmeli ve bir daha benzeri mesajlar almanın önü kapatılmalı. Adli makamlara başvurularak, mesaj sahibinin takibi de sağlanabilir. 

Cep telefonlarına bu şekilde mesaj gelen pekçok vatandaş, şikayetvar gibi sitelerde olayı anlatıp, "bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum" paylaşımları yapıyorlar. İşte onlara bir örnek: 

iste-o-mesajla-ilgili-sikayetvar-paylasimi.jpg

 

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