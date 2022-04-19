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Cep telefonu satışında ÖTV mahrahları artırıldı: Fiyatlar düşecek

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile cep telefonu tesliminde ÖTV matrahları yeniden belirlendi. Tütünde de özel tüketim vergisi matrahları değişti.
Cep telefonu satışında ÖTV mahrahları artırıldı: Fiyatlar düşecek

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile cep telefonu tesliminde ÖTV matrahları yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu.

Özel tüketim vergisi matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda yüzde 50 oldu.

Daha önce yüzde 25'lik dilimde 1.200 TL'yi geçmeyen telefonlar yer alıyordu. Yüzde 40'lık dilimde ise 1.200-2 bin 400 TL'lik ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.

FİYATLAR DÜŞECEK

Yeni ÖTV düzenlemesiyle lüks pahalı telefonların fiyatlarında değişiklik olmazken fiyatı ucuz cep telefonlarına kademeli olarak indirim gelecek.

TÜTÜNDE DÜZENLEME YAPILDI

Ayrı bir kararla tütündeki ÖTV matrahları da yeniden belirlendi. Buna göre net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0,0921 ve maktu vergi tutarı 0,8370 oldu. 500 gramı geçen ambalajlarda olan tütünlerde de aynı oran belirlendi.

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