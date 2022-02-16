  • BIST 2.054,37
  • Altın 805.92279
  • Dolar 13.6288
  • Euro 15.511
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 2 °C
» »

Cep telefonuna bakarak yürürken açık ızgaradan aşağıya düştü

Cep telefonuna bakarak yürürken açık ızgaradan aşağıya düştü
Fatih'te pasaj içinde yürürken cep telefonuna gelen mesajları okuyan  19 yaşındaki Abdullah Mut, mal indirmek için açılan ızgaradan alt kata düştü.

İlginç olay 14 Şubat Pazartesi günü Fatih'te bulunan bir pasajda meydana geldi.

Pasajda bir dükkanda çalışan 19 yaşındaki Abdullah Mut, yürüdüğü sırada telefonuna gelen mesajları okuyordu.

Pasaj içinde bulunan ızgaraları açan diğer esnaf ise malları bu ızgaradan alt kata indiriyordu.

ALT KATA DÜŞTÜ 
Telefonuna bakarak yürüdüğü sırada ızgaranın açık olduğunu fark etmeyen genç alt kata düştü.

Alt katta üst üste dizilen kolilerin üzerinde düşen ve oturur vaziyette dengede kalan Abdullah Mut olayı yara almadan atlattı.

Abdullah Mut'un düştüğünü gören pasaj esnafı yardıma koştu. Büyük şaşkınlık yaşayan gencin ilk sorusu "burası niye açık, gözlüğüm nerede" oldu.

"ŞANSA KUTUNUN ÜZERİNE DENK GELDİM" 
Yaşanan tüm bu anlar pasajın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Yaşadığı olayı anlatan Abdullah Mut, "Nasıl olduğunu bilmiyorum. Elimde telefon vardı işlerim vardı o an onlarla ilgileniyordum.

Görmedim aşağı düştüm. Şansa kutunun üzerine denk geldim. Sonra ofisime çıktım. O gün mal indiriyorlarmış. Hep şanslı olmam genelde.  Düşsem yaralanabilirdim. En az 3 metre vardır. " dedi.

Pasaj esnafından bir kişi ise, "Birden düşmesi ile oturması bir oldu. Direkt düşse kolu bacağı kırılırdı" diye konuştu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Cep telefonuna bakarak yürürken açık ızgaradan aşağıya düştü
Cep telefonuna bakarak yürürken açık ızgaradan aşağıya düştü
Ankara'da hayvan barınağında yangın çıktı
Ankara'da hayvan barınağında yangın çıktı
Riskli minare vinçle yıkıldı; o anlar kameralara işte böyle yansıdı
Riskli minare vinçle yıkıldı; o anlar kameralara işte böyle yansıdı
Ankara'da 2 ton 330 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Ankara'da 2 ton 330 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Makas atarak ilerleyen sürücü polisin takibi ile yakalandı
Makas atarak ilerleyen sürücü polisin takibi ile yakalandı
Otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı; kaza anı kamerada
Otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı; kaza anı kamerada
Son Eklenen Videolar
Cep telefonuna bakarak yürürken açık ızgaradan aşağıya düştü
Cep telefonuna bakarak yürürken açık ızgaradan aşağıya düştü
Ankara'da hayvan barınağında yangın çıktı
Ankara'da hayvan barınağında yangın çıktı
Riskli minare vinçle yıkıldı; o anlar kameralara işte böyle yansıdı
Riskli minare vinçle yıkıldı; o anlar kameralara işte böyle yansıdı
Ankara'da 2 ton 330 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Ankara'da 2 ton 330 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Makas atarak ilerleyen sürücü polisin takibi ile yakalandı
Makas atarak ilerleyen sürücü polisin takibi ile yakalandı
Otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı; kaza anı kamerada
Otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı; kaza anı kamerada
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti