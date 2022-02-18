  • BIST 2.027,14
  • Altın 828.037
  • Dolar 13.6125
  • Euro 15.4779
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -1 °C
»

Cep yakan sebze fiyatları geriledi: Salatalık 35 TL'den 13 TL'ye düştü

Havaların sıcaklaması ürünlerde verimi artırdı ve gıdada KDV indirimi de fiyatlara olumlu yansıdı. Geçtiğimiz hafta 35 TL'den satılan salatalığın kilosu bu hafta 13 TL'ye kadar düştü
Cep yakan sebze fiyatları geriledi: Salatalık 35 TL'den 13 TL'ye düştü

Geçen hafta cep yakan sebzelerin fiyatları düştü. Şimdi, 35 liraya kadar çıkan salatalık 13 liradan, 40 liraya satılan patlıcan da 15 liradan satılıyor.

İSTANBUL PAZARLARINDA FİYATLAR DÜŞTÜ

İstanbul’da bulunan semt pazarlarında sebzelerin fiyatlarında düşüş görüldü. Geçen hafta fiyatı cep yakan ve 35 liradan satılan salatalığın kilosu 13 liraya geriledi. Patlıcanın fiyatı ise 40 liradan 15 liraya kadar düştü. Meyve fiyatlarının ise sabit kaldığı görüldü.


FİYATLARDA KDV ETKİSİ

Pazarcılar, havaların düzelmesiyle seralardaki ürünlerin fiyatlarının düştüğünü ve, temel gıda ürünlerine gelen KDV indiriminin de fiyatları düşürdüğünü söylüyor. Dolma biber 15 liradan satılıyor. Elma, portakal ve mandalina 5 liradan, armut 7 liradan, muz ise 8 liradan satılıyor.

"SERADA YETİŞEN ÜRÜNLERİN FİYATI DÜŞTÜ"

Pazar esnafı Mehmet Özer, geçen hafta sebze fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyerek, “Bu hafta sebze fiyatları düştü. KDV’nin indirilmesi de fiyatlarda etkili oldu diyebiliriz. Havaların ısınmasıyla serada yetişen ürünlerin fiyatı düştü. Geçen hafta patlıcan 40 liraydı, şu anda 15 liradan satılıyor. Dolma biber de 40 liraydı, şu anda 15 liradan satılıyor.

SALATALIK 35 LİRADAN 13 LİRAYA İNDİ

Salatalık da 35 liraydı, şu anda 13 liradan satılıyor. Domates de geçen hafta 8 liraydı, şu anda ortalama 10 liradan satılıyor. Çeri domatesi 35 liraydı, 12 liraya kadar düştü. Henüz yeşillik fiyatları düşmedi. Kıvırcık 15 liradan satılıyor.” ifadelerini kullandı.

NARENCİYE ÜRÜNLERİN FİYATLARI DÜŞTÜ

Kardan dolayı meyvelerin toplanmadığından dolayı fiyatların yükseldiğini söyleyen İsmail Güner, "Köylüler kardan dolayı seralara giremedi, ürünlerini toplayamadı. Bu yüzden İstanbul’a ürünler gelemedi. Bu da fiyatları yükseltti. Meyvelerin yanı sıra sebze fiyatlarında da çok fazla yükseliş oldu. Meyveler genelde soğuk hava depolarında bekletildiği için çok fazla fiyatları etkilenmedi. Portakal veya mandalina gibi narenciye ürünlerinin havanın soğukluğu ile toplanması zor olduğu için bu ürünlerde yükseliş olmuştu. Şu anda portakal 5 lira, mandalina 5 lira, armut 7-8 lira, elma ise 5 ile 7 lira arasında satılıyor." diye konuştu.

MUZUN FİYATI 12 LİRADAN 8 LİRAYA DÜŞTÜ

Bir diğer esnaf Adil Özbey, “Portakal fiyatları 5 liradan başlıyor. Muzu da soğuk vurdu, muzlar çatladı. Muzun fiyatı 12 liraydı, şu anda 8 liradan satılıyor.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin ilk su altı müzesinin heykelleri içler acısı18 Şubat 2022 Cuma 09:56
  • Filmdeki rolü gibi uyuşturucudan öldü18 Şubat 2022 Cuma 09:54
  • Basın İlan Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de18 Şubat 2022 Cuma 09:40
  • Anket şirketleri canlı yayında açıkladı! İşte parti parti son oy oranları18 Şubat 2022 Cuma 09:38
  • Baharın müjdecisi cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek18 Şubat 2022 Cuma 09:34
  • Masailer topraklarında kalmak için hükümete karşı 2,3 milyon imza topladı18 Şubat 2022 Cuma 09:34
  • Güney Çin Denizi'ne düşen F-35 görüntülerini sızdıran 5 ABD askeri suçlu bulundu18 Şubat 2022 Cuma 09:33
  • Dört milyon haneye doğal gaz desteği başvuruları başladı18 Şubat 2022 Cuma 09:32
  • FETÖ'ye büyük operasyon: 45 ilde gözaltı kararı!18 Şubat 2022 Cuma 09:30
  • Cep yakan sebze fiyatları geriledi: Salatalık 35 TL'den 13 TL'ye düştü18 Şubat 2022 Cuma 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti