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'Cep'te Avrupalıdan çok konuşup, az ödüyoruz

Türkiye'de geçen yılın 9 ayında toplam trafik hacmi 237,3 milyar dakikaya yaklaştı.
'Cep'te Avrupalıdan çok konuşup, az ödüyoruz

Türkiye'de geçen yılın 9 aylık döneminde telefonla 237,3 milyar dakika konuşma yapılırken, bunun yaklaşık yüzde 98,4'ünü mobil trafik oluşturdu.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) pazar verilerinden derlediği bilgiye göre, Temmuz-Eylül 2021 döneminde Türkiye'de yaklaşık yüzde 104 yaygınlık oranına karşılık gelen yaklaşık 87 milyon mobil aboneye ulaşıldı.

Elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu toplam trafik dağılımına bakıldığında, yıllar itibarıyla mobil arama trafik miktarı artarken, sabit arama trafik miktarı azaldı.

Toplam trafikte artış eğilimi
Geçen yılın birinci çeyreğinde 74,3 milyar dakika, ikinci çeyreğinde 80,6 milyar dakika, üçüncü çeyreğinde de toplam trafik miktarı 82,5 milyar dakika olarak kayıtlara geçti. Böylece internet üzerinden yapılan konuşma sürelerinin dahil olmadığı mobil ve sabit trafik miktarı, 2021'in 9 ayında 237,3 milyar dakika oldu.

Temmuz-Eylül 2021 döneminde toplam mobil trafik miktarı yaklaşık 81,2 milyar dakika olurken, sabit trafik miktarı ise 1,3 milyar dakika olarak gerçekleşti. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı yaklaşık yüzde 2,4, sabit trafik miktarı yaklaşık yüzde 3,4 arttı.

2021 yılı üçüncü üç aylık dönemde mobilden mobile trafik miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3 artarken, sabitten sabite arama trafik miktarı yüzde 17,7 azaldı. Bir önceki dönemle kıyaslandığında ise mobilden mobile trafik miktarı yaklaşık yüzde 2,2, sabitten sabite arama trafik miktarı yüzde 1,3 arttı.

Cepten Avrupa'nın iki katı konuşma
Türkiye, 2021'in üçüncü çeyreğinde kişi başına 576 dakika ortalama aylık mobil kullanımla Avrupa ülkeleri arasında birinci oldu. 2012'den beri cepten en fazla görüşme yapan ülke konumundaki Türkiye, en yakın takipçileri Norveç (377), Hırvatistan (322), Makedonya (277) ile arayı da açtı.

Mobil abone başına aylık ortalama konuşma süresinde Avrupa ortalaması 249 dakika olarak gerçekleşti.

Mobil hizmetlerde abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen "ARPU" rakamları ise Batı Avrupa ülkelerinde 2021'in üçüncü çeyreği itibarıyla 17,64 avro seviyelerinde iken Türkiye'de 4,52 avro oldu.

Böylece Avrupa ülkeleri arasında Türkiye, abone başına 576 dakikalık konuşmayla birinciliği korurken, abone başına aylık gelirde de en az konuşma bedeli alan ülke olarak dikkati çekti.

"Yerli ve milli üretimin desteklenmesi hedefiyle çalışıyoruz"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, bilgi ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasının önemine dikkati çekti.

Karaismailoğlu, fiber ve geniş bant altyapısı ile kullanımının yaygınlaştırılmasının, sektörde etkin rekabetin ve tüketici refahının geliştirilmesi açısından gerekli olduğunu belirtti.

Yerli ve milli üretimin desteklenmesi, siber güvenliğin geliştirilmesini hedefiyle çalışmaların sürdürüldüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, "Baş döndürücü bir hızla gelişen teknolojilerin altyapısını sağlayarak, çağın ötesindeki hizmetleri milletimizin hizmetine sunuyoruz. Bilişim alanındaki hedefimiz de çok net; teknolojik gelişmeleri takip eden değil yön veren ülke olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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