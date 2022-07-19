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Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Ildır Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale ediyor.

Ildır Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracıyla yapılan çalışmayla kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Ildır Mahallesi'nde otluk alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangınını söndürme çalışmalarını sürdüren ekiplere destek verdi.

Oran, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 22.30 sularında başlayan yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını söyledi. Yangın bölgesinde çalışmaların devam ettiğini belirten Oran, şöyle devam etti:

"Yangın kontrol altında diyebiliriz ama her şeye rağmen rüzgarın, fırtınanın riskini de söylemekte fayda var. Denize yakın bölgelerde tamamen kontrol altında. Ama tepelerde ara sıra harlamalar oluyor. Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyemize bağlı itfaiyemiz, orman bölgenin itfaiye ekipleri, bizim Çeşme Belediyemizin park bahçeleri, fen işleri ve bütün iş makinalarıyla, diğer ilçe belediyelerimizin tankerleri ama özellikle de çağrımıza uyarak buraya gelen özel sektör tankerleri, bütün ekiplere su takviyesi yaparak hep beraber bir güç birliği içinde yangını kontrol altına almış durumdayız. Ümit ediyorum ki bir hafta içinde üçüncü orman yangını olan bu yangın Çeşme'nin artık son yangınıdır."

İzmir'in farklı noktalarında yangınlar olduğunu anlatan Oran, "Vatandaşlarımız daha duyarlı olsun. AFAD'ın biliyorsunuz fırtına uyarısı vardı. Fırtına uyarısının olduğu bir günde, bu kadar büyük yangının Çeşme'de olmasını, muhakkak sebeplerini yetkililer araştıracaktır." dedi.

Yangının geniş bir alanı etkilediğini belirten Oran, "Yangın çok büyük bir alana yayıldı. Şu anda ormancılar yukarıda, aşağıda da bizim ekiplerimiz soğutma çalışması yapıyor. Zeytin ağaçları yandı. Ildır'ın harman yerinden başladı yangın ve yukarıya doğru yayıldı. Yaklaşık 10-15 evi tedbiren boşalttık. Yangın evlere kadar geldi ama sıfır noktasında anında yerinde müdahaleyle soğutarak evleri de kurtardık. Zarar gören ev olmadı. Ben az önce gördüm. Kurtardığımız evlerin bir tanesinde de dışında bir tane tüp varmış. Allah bizi korumuş." diye konuştu.

Öte yandan jandarma olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıkış noktasında inceleme yaptı.

Yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yavuz Selim Köşger, şunları kaydetti:

"Çesme-Ildır'daki orman yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Bölgemizde kuvvetli rüzgar 2 gün süreyle devam edecek olup vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması tavsiye olunur."

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