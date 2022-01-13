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Çeşme'de fırtına nedeniyle 1 tekne battı, 1 tekne alabora oldu

İzmir’in Çeşme ilçesinde fırtına nedeniyle kıyıya bağlı bir yelkenli battı, bir motoryat alabora oldu.
Çeşme'de fırtına nedeniyle 1 tekne battı, 1 tekne alabora oldu

Dünden bu yana etkili olan fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Poyraz fırtınası nedeniyle Çeşme Yıldızburnu'nda, bağlı oldukları halatlardan kurtulan bir yelkenli, kayalara çarparak parçalandı ve battı, bir motoryat alabora oldu.

İsmet İnönü Mahallesi'ndeki parkta ise bir ağaç devrildi.

Öte yandan İzmir Körfezi'nde de kıyıya vuran dalgalar, Göztepe sahilindeki yürüyüş yolunda taşkınlara neden oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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